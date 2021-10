GeForce NOW RTX 3080: nová generace se zaručeným výkonem

Jednoduše tak můžeme říci, že v rámci služby GeForce NOW RTX 3080 nám NVIDIA garantuje takový výkon, jaký bychom očekávali právě od karty GeForce RTX 3080, kdybychom ji měli ve svém počítači. Je tak zřejmé, že NVIDIA tímto způsobem reaguje i na aktuální znovu se prohlubující nedostatek grafických karet na trhu a opět rostoucí ceny, vedle nichž může být předplatné pro leckoho opravdu finančně mnohem vhodnější volba. Záleží samozřejmě i na tom, jak často a dlouho hrajeme a zda máme k dispozici vhodné internetové připojení.

Každý si už ale musí spočítat sám, zda se mu členství vyplatí, nebo zda si raději přece jen pořídí svou vlastní grafiku, případně se spokojí se svým stávajícím systémem, anebo třeba od PC rovnou uteče a pořídí si herní konzoli. Ty nedostatkové jsou dnes sice také předražené, ale oproti herním PC či zvláště doma stavěným herním PC jsou jejich ceny i tak přímo pohádkové.

Předplatné GeForce NOW RTX 3080 ale nemá být jen o hrubém výkonu a FPS, ale také o rozlišení a latencích, čili NVIDIA tu chce zkrátka nabídnout to nejlepší v rámci své streamovací služby. Tuto službu založí na svých nových herních serverech GeForce NOW SuperPOD, k nimž tak budou mít přístup jen zákazníci s příslušným členstvím.

To konkrétně znamená streamování v rozlišení až 1440p a snímkovací frekvencí 120 FPS na PC nebo Macu, ovšem v případě využití NVIDIA Shield to bude až 4K a s HDR. S využitím NVIDIA Adaptive Sync pak máme dle tiskovky očekávat velice nízkou "latenci systému až k úrovni moderních konzolí".

Od dnešního dne si mohou členství GeForce NOW RTX 3080 předobjednat exkluzivně členové GeForce NOW Founders a Priority. Šestiměsíční členství přijde na 2.690 Kč/99,99 € a v závislosti na dostupnosti bude předobjednávka zpřístupněna všem příští týden, přičemž samotná služba bude v Evropě k dispozici od letošního prosince.

NVIDIA dále upozorňuje, že majitelé členství Founders mohou přejít na členství GeForce NOW RTX 3080 a stále si zachovat výhodu "Founders for Life", přičemž na nové předplatné získají ještě navíc desetiprocentní slevu. Jinak se v nabídce GeForce NOW nic nemění, čili ostatní programy jsou stále k dispozici za nezměněné ceny od 10 eur měsíčně.

