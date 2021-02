GeForce NOW slaví první rok, získala 6 milionů uživatelů a slibuje dárky

NVIDIA reagovala ubezpečením, že bude pilně pracovat na tom, aby se nabídka podporovaných her pravidelně rozšiřovala. To v průběhu uplynulého roku skutečně plnila a také se jí povedlo obnovit spolupráci s některými společnostmi a vedle toho i přilákat jiné. Dále byla vylepšována i samotná služba i v rámci kompatibility s novými platformami jako iPhone, iPad, Chromebook a nejnověji také umí spolupracovat s prohlížečem Google Chrome na počítačích PC a Mac.

NVIDIA se nyní chlubí, že získala už šest milionů členů služby GeForce NOW, což samozřejmě neznamená, že jde vesměs o pravidelné a navíc i platící uživatele. Dozvídáme se ale také, že v průběhu uplynulého roku bylo odstreamováno přes 175 milionů hodin, takže necelých 30 hodin na jednoho uživatele.





Co se týče nabídky her, NVIDIA aktuálně v rámci GeForce NOW podporuje více než 800 titulů od tří stovek studií či nakladatelů, mezi něž patří i 80 zdarma distribuovaných her. A samozřejmě také nesmí zapomenout na to, že služba podporuje i ray tracing, díky čemuž nabízí asi nejpřístupnější možný způsob, jak si tuto technologii v rámci herní grafiky vyzkoušet. Nicméně k tomu už potřebujeme předplatné.

Stále platí, že každý čtvrtek se nabídka her pro GeForce NOW rozšíří, což NVIDIA označuje za GFN Thursday. Během února seznam podporovaných titulů naroste o 30 her a zvlášť můžeme zmínit Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood a demo titulu Outriders od firmy Square Enix, které se objeví 25. února.

Právě pro únor jsou připraveny dárky určené uživatelům GeForce NOW, o čemž se každý dozví ze svého inboxu a těšit se mohou pochopitelně především platící uživatelé s účtem Founders, ale NVIDIA má připraveny dárky pro všechny zaregistrované. Vedle toho budou probíhat soutěže o headsety, ovladače či jiný hardware.



Ceny souvisejících / podobných produktů: