GeForce řady RTX 5060 budou prý napájeny standardními 8pinovými konektory

I když grafické karty Nvidie díky přechodu z napájení 12VHPWR na 12V-2x6 už nemají problém s tavícími se napájecími konektory, spousta lidí stále vidí klasické 8pinové konektory jako lepší volbu. Ti budou patrně potěšeni zákulisní zprávou, která říká, že nové mainstreamové grafické karty GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti by neměly využívat nového systému, ale měly by zůstat u klasických 8pinových konektorů. To také znamená, že by se měly obejít bez nových zdrojů nebo bez redukcí k těm starým.

Dá se však očekávat, že se zvýší spotřeba nových grafických karet, jak se doposud stalo u celé řady s architekturou Blackwell. Připomeňme, že RTX 4060 měla nízkou spotřebu 115 W, RTX 4060 Ti pak 160-165 W dle kapacity paměti. Nyní se očekává, že by tyto hodnoty mohly vzrůst na zhruba 150 W pro RTX 5060 a okolo 200 W pro RTX 5060 Ti, to jsou ale prozatím jen dohady. Každopádně už víme to, že by se měly navýšit požadavky na minimální výkon zdroje, a to z 550 W u řady RTX 4060 na 650 W u RTX 5060. Karty tak budou chtít o 100 W silnější počítačové zdroje. To pochopitelně automaticky neznamená, že budou mít o 100 W vyšší spotřebu, předpokládá se oněch cca 35-40 W navíc.

Ještě připomeňme, že obě novinky by měly mít 128bitové rozhraní pamětí, přičemž RTX 5060 bude patrně existovat jen v 8GB verzi (zde bude zaostávat za Intelem, který má 10GB B570 a 12GB B580), zatímco RTX 5060 Ti by měla být jak ve verzi s 8 GB, tak i 16 GB GDDR7.