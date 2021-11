GeForce RTX 2060 12GB: nabídne přece jen více než dvojnásobek paměti?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB by se měla dle nezaručených informací dostat na trh již 7. prosince, ovšem toto datum už sama NVIDIA s největší pravděpodobností ani předem neoznámí, což jí obvykle dává možnost pružně reagovat na vývoj situace. Jinými slovy jí to umožňuje odsunout vypuštění nové karty na pozdější termín. Dá se ostatně také předpokládat, že s touto kartou se NVIDIA ani nebude chtít moc chlubit, protože ani není čím.

Ovšem GeForce RTX 2060 12 GB by dle serveru Videocardz přece jen neměla být pouze starou verzí s dvojnásobkem paměti a konkrétně má nabídnout 2176 CUDA jader, což je stejný počet jako ve verzi RTX 2060 Super a navíc má mít TDP nastaveno na 184 W a to je už dokonce o trošku více než v případě RTX 2060 Super (175 W).

GeForce RTX 2060 12 GB by tak mohla dostat i rychlejší paměti než model Super, a to vzhledem k tomu, že má mít 192bitovou sběrnici oproti 256bitové, takže v tomto ohledu bude v nevýhodě. Ovšem zdroj mluví o 14Gb/s pamětech GDDR6 v obou případech, čili jestli to tak skutečně dopadne, GeForce RTX 2060 12 GB bude mít při stejném počtu CUDA jader a nejspíše velice podobných taktech propustnost jen 336 GB/s oproti 448 GB/s modelu Super. A to už je slušný rozdíl.

Dle serveru Videocardz by měly obě karty mít dokonce naprosto stejné turbo ve výši 1650 MHz, a to s tím, že z továrny přetaktované verze nového modelu mají dosahovat cca 1690 MHz.

Zbývá si jen počkat na to, zda tato karta skutečně přijde na trh 7. prosince. Vzhledem k použití slabších pamětí z generace GDDR6 a především 12nm GPU Turing by teoreticky mohla přijít v hojných počtech. Ovšem nejde pouze o tyto dvě základní části výbavy, ale o celkovou kapacitu výroby i dodávky PCB nebo třeba jen ty nejmenší součástky jako keramické SMD kondenzátory, jichž se nedostává. A i kdyby měla NVIDIA se svými AIB partnery připraveny velké zásoby těchto karet, nelze počítat s tím, že budou levné. Dostupné možná, ale levné, čímž dnes myslíme ceny na úrovni doporučených částek, to rozhodně ne.



