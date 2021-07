GeForce RTX 3000 Super se rýsují, mají vyhladit přechod na Ada Lovelace

Minulý týden jsme se dozvěděli o údajných GeForce RTX 3000 Super v mobilních verzích , které by měly nastoupit někdy brzy v příštím roce. Na to tento týden reagoval známý leaker kopite7kimi v sérii tweetů, dle nichž nepůjde jen o mobilní verze, jak se ostatně dalo automaticky očekávat.

Vedle toho se dozvídáme, že RTX 3000 Super nebudou představovat žádnou změnu ve výrobní technologii a že budou mít za úkol "zjemnit" přechod na opravdovou novou generaci, čili očekávanou Ada Lovelace či jen Lovelace. Čili máme očekávat v podstatě to samé, co znamenaly i karty RTX 2000 Super, čili využití stejných čipů, jaké tu máme už dnes.

Pokud by se tak někdo těšil na ještě lepší kartu než je GeForce RTX 3080 Ti, respektive její verzi s výkonnějším GPU, může si asi nechat zajít chuť. RTX 3080 Ti Super (nebo Super Ti?) sice teoreticky přijít může, ale z hlediska výbavy jejího GPU už není co zlepšovat. RTX 3080 Ti má totiž 80 jednotek SM a o pouhé dvě více má už RTX 3090. Pokud jde ale o RTX 3080 či RTX 3070 (Ti) v jejich případě tu prostor je, stejně jako u RTX 3060.

Uvidíme také, jak to bude s rozšiřováním aktuální generace směrem k low-endu. Přeci jen RTX 3050 by se hodila a dnes je navíc na trhu taková situace, že nejlevnější dostupné moderní GeForce, čili RTX 3060, pořídíme nejlevněji za cca 17 tisíc, ačkoliv s dostupností už mnohdy není žádný problém.

A co Lovelace? V jejím případě jde zatím částečně o fámy a částečně o dohady, takže zde samozřejmě nelze nic slibovat. Dle leakera Greymon55 máme očekávat sérii GeForce RTX 4000 nejdříve na konci příštího roku až na začátku 2023 a prý půjde o N5, čili 5nm proces firmy TSMC a GPU s až dvojnásobným výkonem dnešní RTX 3090. Časově by to sedělo, ale jinak můžeme jen říci, že je to hezká představa. Lovelace přitom má jít proti generaci AMD RDNA 3.