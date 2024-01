GeForce RTX 3050 6GB asi neseřežou až tak drasticky, jak se čekalo, pořád ale o hodně

GeForce RTX 3050 6GB. Ta však nemá zvyšovat výkon, ale naopak přinést na trh levnější (a bohužel i mnohem slabší) grafickou kartu. Pro připomenutí, základní RTX 3050 8GB měla 2560 CUDA jader, takty 1552/1777 MHz, hrubý výkon 9,1 TFLOPS a 8GB paměť na 128bitové sběrnici s propustností 224 GB/s. Později se objevila i verze RTX 3050 8GB OEM, která snížila počet CUDA jader na 2304, takty se snížily jen lehce na 1515/1755 MHz, což poslalo hrubý výkon na 8,1 TFLOPS. Spotřeba činila 130W TDP, později klesla na 115 W. Nová 6GB verze měla nejenže srazit paměť, ale také takty a počty CUDA jader až na 2048, což má umožnit jen 70W TDP, to je ale asi tak jediné pozitivum nové karty (druhým možná bude cena). Jak se nakonec ukazuje, s počtem CUDA jader to nebude až tak drastické, jak napovídaly

Nejnovější zákulisní informace totiž hovoří o tom, že 6GB verze si naštěstí zachová alespoň počet 2304 CUDA jader z OEM varianty. Její základní takt se ale dostane až na pouhých 1042 MHz, Boost pak na 1470 MHz. Hrubý výkon tak spadne na pouhých 6,8 TFLOPS (o 17 % níže proti OEM, o 26 % proti původní verzi), což je výrazný propad. Stále je to ale lepší, než kdyby došlo ke snížení až na 2048 jader, to by byl výkon už jen 6,0 TFLOPS. Paměti mají mít tedy nižší kapacitu 6 GB a na 96bitové sběrnici by měly poskytovat propustnost sníženou z 224 na 168 GB/s. Je asi docela realistické očekávat, že výkon ve hrách spadne zhruba o čtvrtinu.