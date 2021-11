GeForce RTX 3050 má přece jen dorazit, ale ne brzy

To by se přitom dle nejnovějších zpráv mohlo změnit, ale bohužel ne zrovna brzy. Nejdříve se o tom zmínil leaker Kopite7kimi a nyní přichází s vlastními informacemi také server Videocardz , dle nějž má ovšem GeForce RTX 3050 přijít na trh až někdy během druhého kvartálu příštího roku. Pokud je to tak, pak si NVIDIA dá opravdu na čas, neboť v té době už nejspíše budeme řešit to, že do několika měsíců tu budeme mít další generaci NVIDIE, a sice Ada Lovelace. Je přitom obvyklé, že low-endové verze nových karet přicházejí na řadu obvykle až jako poslední, ale není obvyklé, že by nastupovaly až tak moc pozdě.