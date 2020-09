GeForce RTX 3060 Ti dostane 4864 CUDA jader a 8 GB GDDR6, kdy bude?

V posledních dnech se mluvilo i o GeForce RTX 3060 Ti (či Super), v jejímž případě lze čekat, že s cenou pod 10.000 Kč nepůjde a že oficiální cena bude nejspíše 400 dolarů. Když si přitom vzpomeneme třeba na Kepler a sérii GeForce GTX 600, tehdy byl jednočipový hi-end ještě k mání za 500 dolarů, ale pak se nám to poněkud zvrtlo a ceny začaly stoupat.

GeForce RTX 3070

Nicméně od karty RTX 3060 Ti lze očekávat velice slušný výkon, který jistě bude mnoha lidem stačit, neboť ne každý má zájem hrát na monitoru s rozlišením Ultra HD a také zapínat si ray tracing. I když v případě nezájmu o RT nemá smysl si kupovat kartu řady RTX, nicméně za chvíli nám stejně nic jiného nezbude, neboť podpora ray tracingu se stane zcela běžnou.

Pokud si chce někdo počkat na RTX 3070, musí vytrvat alespoň do října (datum stále nebylo upřesněno), čili RTX 3060 Ti dorazí až někdy poté, nicméně server VideoCardz nyní informuje, že by to mělo být právě rovněž v říjnu, a to v jeho druhé polovině. Tento spěch je vcelku pochopitelný, neboť právě na konci října se s novými Radeony vytasí AMD . Čili RTX 3070 by mohla přijít v první polovině října.