GeForce RTX 3060 Ti je v nabídce už za 463 eur

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti se už objevila v nabídce prvních evropských obchodů, přičemž ceny nevypadaly zrovna příznivě, ovšem dá se říci, že postupem času se to lepší. NVIDIA sama ještě nástup těchto karet nepotvrdila, a tak by je prodejci správně ještě neměli nabízet, ale to už je evidentně každému jedno, neboť GeForce RTX 3060 Ti už v podstatě neskrývají žádné tajemství, které by se mohlo dále střežit.

Litevský obchod Skytech nedávno upravil ceny nabízených karet, které tak výrazně klesly. Například v případě modelu Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle šlo dříve o více než 660 eur, takže tato karta byla ve Skytech oproti jiným obchodům značně předražená.

Nově klesla o necelých 200 eur na 466 eur, přičemž nejlevnější v nabídce daného obchodu je model INNO3D GeForce RTX 3060 Ti TwinX OC, čili přetaktovaný model. Nižší ceny než v případě karet od INNO3D už očekávat nelze, ovšem obecně by částky mohly ještě klesnout, pokud by měly odpovídat doporučeným 400 dolarům. Ale vzhledem k situaci na trhu v to zrovna moc doufat nelze.

Ostatně RTX 3070 Founders Edition byla na evropském trhu k dispozici za 499 eur, takže stejná verze nové RTX 3060 Ti by měla být prodávána za 399 eur, ovšem v případě modelů od AIB partnerů NVIDIE dostupných mimo její spřízněné obchody už to bude jiná písnička. Právě Skytech aktuálně nabízí nejlevnější model RTX 3070 za 741 eur, takže pokud budou RTX 3060 Ti za ceny od 463 eur, můžeme to se skřípěním zubů označit za ještě dobrou nabídku. A to nebereme v úvahu ještě dostupnost nových karet

Grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti se začnou prodávat 2. prosince odpoledne.



