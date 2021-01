GeForce RTX 3060 Ultra: 12 GB paměti a vyšší výkon než 3060 Ti?

NVIDIA si připravuje dvě nové karty s označením GeForce RTX 3060 a 6 GB i 12 GB paměti, což dobře víme, a právě proto bylo podivné, že by se měla objevit i verze vybavená více paměti než RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3080.

Server wccftech má možné vysvětlení. Jak ukazuje zveřejněný obrázek, nastoupit by měla GeForce RTX 3060 Ultra, která se svým výkonem může zařadit právě nad model RTX 3060 Ti. A bylo by to logické řazení, neboť verze Ultra byly vždy v nabídce GeForce ty výkonnější než Ti, nebo dokonce nejvýkonnější z celé rodiny. Vzpomenout můžeme na GeForce 8800 Ultra či GeForce2 Ultra.

Nyní NVIDIA toto už dlouho nepoužité označení zřejmě vytahuje znovu, jenomže zatím nelze říci, zda bude verze Ultra opravdu výkonnější než Ti. Zdroj v tomto ohledu poskytuje protichůdné informace, když v titulku uvádí, že Ultra bude výkonnější než Ti, ale v tabulce je zmíněno, že nabídne jen 3840 CUDA jader (Ti má 4864 CUDA jader). Kapacita 12 GB paměti navíc ukazuje jen na 192bitové rozhraní, což by se dalo trošku vylepšit použitím pamětí se 16 GT/s na pin, ale ani pak by Ultra nedosáhla na 448 GB/s karty Ti.

Zatím se objevil model TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ultra (ASUS TUF-RTX3060U-O12G-Gaming), o němž nemáme žádné zaručené podrobnosti. Zmíněna byla ale doporučená cena RTX 3060 Ultra, která začíná na 449 USD, čili je přesně mezi kartami RTX 3060 Ti a RTX 3070.

Jenomže ani to nám neřekne, jak na tom se svým výkonem může RTX 3060 s 12 GB paměti být, ovšem takovou cenu by NVIDIA asi těžko nasadila v případě karty, jejíž čip by se svým výkonem blížil spíše chystané RTX 3050 Ti. Stále je tu příliš neznámých na to, abychom si mohli udělat celkový obrázek, ale indicie jsou takové, že RTX 3060 Ultra opravdu bude alespoň o chlup rychlejší než RTX 3060 Ti a navíc bude mít výhodu ve 12 GB paměti. Co nám zde zatím nesedí, to je právě propustnost paměti.

