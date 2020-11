GeForce RTX 3060 v lednu a i s 12 GB paměti?

Na trhu máme zatím tři desktopové karty NVIDIA Ampere, a to RTX 3090, 3080 a 3070. Na začátku prosince pak nastoupí GeForce RTX 3060 Ti s 8 GB paměti, což je již v podstatě jisté a pak by už v příštím roce měla nastoupit reakce na nové Radeony, GeForce RTX 3080 Ti vybavená stejným počtem CUDA jednotek jako RTX 3090 a dále 20 GB paměti.

V lednu by tak měly nastoupit karty RTX 3060 a RTX 3050 Ti, RTX 3050 a také výkonná RTX 3080 Ti, přičemž nejslabší z nich prý nabídne pouze 4 GB paměti na 128bitové sběrnici. A jak se ukazuje, například v případě hry Assassin's Creed Valhalla by to znamenalo, že taková karta by sice měla výkon na hraní ve Full HD při nejvyšší kvalitě a cca 60 FPS (možná trošku méně), ovšem paměť by jí vůbec nestačila, čímž by šla snímkovací frekvence prudce dolů.

Nyní se přitom dozvídáme o novém PG190 SKU 50 , které se týká karty GeForce RTX 3060 vybavené 12 GB paměti. To by nebylo zrovna neslýchané, však mnozí z nás mají ve svých PC ještě předchůdce této karty, model GeForce GTX 1060, který také přišel na trh se 3 a 6 GB paměti. Jenomže to v éře Pascalu neznamenalo, že by 6GB verze nabízela víc paměti než GTX 1070 a 1080. Jak by ale vypadalo, kdyby NVIDIA do nabídky zařadila 12GB nižší mainstream, který by měl o 2 GB více paměti než dnešní herní hi-end v podobě RTX 3080? (RTX 3090 jako nástupce Titanu sem tahat nebudeme).



Server VideoCardz upozorňuje, že specifikace chystaných karet se mohou ještě měnit, takže my budeme nadále sledovat případné další zprávy o 12GB GeForce RTX 3060. Plány NVIDIE totiž mohly být upraveny údajným rozhodnutím firmy AMD pospíšit si s dalšími novými Radeony, díky čemuž by série RX 6700 měla dorazit už v lednu a právě ta by měla nabídnout 12 GB paměti. Uvidíme tak souboj obou grafických soků v cenové oblasti pod 500 USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: