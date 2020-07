GeForce RTX 3070 s GA104, anebo co nového se říká o Ampere?

Informací o sérii GeForce RTX 3000 v posledních dnech opět přibylo a vyvstává nám tu otázka, jak dlouho bude vůbec ještě trvat, než se NVIDIA odhodlá nové karty představit. Zatím ale nemáme důvod si myslet, že to bude dříve než v samotném závěru letních prázdnin či možná ještě později, ale uvidíme. Co se týče leakera zvaného Kopite7Kimi, ten se ukázal jako spolehlivý zvláště v případě generace Ampere, takže především jeho zprávy bychom měli brát v potaz. Krom specifikací čipu GA100 se víceméně už potvrdil i nepravidelný tvar PCB nových karet.

Ovšem některé informace od Kopite7Kimi můžeme stále brát s rezervou, jako třeba to, že nové NVIDIE nabídnou i 21Gb/s paměti typu GDDR6X. O těch totiž dosud nikdo neslyšel a i když je možné, že jejich výrobce (Samsung, SK Hynix či někdo jiný?) je připravil speciálně pro NVIDII a i vzhledem k tomu o nich mlčí, posun na takovouto propustnost vypadá až příliš dobře.

Co se týče specifikací 3070 Ti a 3070, dle následujících řádků půjde o GPU s 3072 a 2944 CUDA jednotkami:

Server VideoCardz spekuluje, že by NVIDIA použitím GA102 na RTX 3080 dostala možnost lépe konfigurovat paměťový systém s rozumným navýšením kapacity pamětí, jak se od nových RTX 3080 očekává. Mohlo by to tak být 10 GB na 320bitové sběrnici, anebo 11 GB na 352bitové. Lépe vybavená GPU GA102 by ale pochopitelně stále byla určena pro nový TITAN či kartu RTX 3080 Ti, nebo jakkoliv se bude jmenovat.