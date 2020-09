GeForce RTX 3070 využije 14Gb/s paměti stejně jako RTX 2070

NVIDIA už tento měsíc vypustí na trh grafické karty GeForce RTX 3090 a RTX 3080, která přijde na trh jako první. GeForce RTX 3070 přijde v říjnu, přičemž přesné datum ještě ani nebylo uvedeno, a tak se hlavní pozornost soustředí pochopitelně na dvě nové "vlajkové lodi". Takový titul si obvykle zaslouží pouze jedna karta, ovšem RTX 3090 a RTX 3080 tak úplně nepatří do stejného segmentu.

Sám Jensen Huang ve své prezentaci označil RTX 3080 za nejvyšší model, což skutečně svým způsobem je, neboť RTX 3090 může být považována za nástupkyni karty TITAN RTX. Ostatně TITANy vždy byly v podstatě jen výkonnější verzí karet GeForce a NVIDIA tím vyřešila i očividný problém s tím, jak by se nová verze měla vůbec jmenovat. Měl by to snad být TITAN RTX II? Nebo TITAN Ampere?

Ale zpět ke GeForce RTX 3070, které budou jistě velice zajímavé pro řadu zákazníků, jimž přijde cena 500 dolarů jako ještě akceptovatelná, zvláště když za ni dostanou kartu, která svým výkonem dle NVIDIE předčí i RTX 2080 Ti. My tu máme již produktové stránky modelu ZOTAC RTX 3070 Twin Edge (model: ZT-A30700E-10P) a Asus RTX 3070 DUAL , kde je jasně uvedeno, že RTX 3070 využije 8 GB pamětí GDDR6 s propustností 14 Gb/s na pin a na 256bitové sběrnici.

Čili nová RTX 3070 využívá naprosto stejný paměťový subsystém jako RTX 2070 a její výsledná propustnost pamětí bude 448 GB/s. Výkon těchto karet je ale naprosto rozdílný, ostatně v FP32 nám nová karta slibuje cca 20 TFLOPS, což je cca 2,6násobek modelu RTX 2070. Nabízí se tak logická otázka, zda a případně jak moc bude výkon karty omezen propustností pamětí.

Vedle toho je tu ale i jiná otázka, a to o tom, zda nám NVIDIA náhodou trošku nekecá. Dá se totiž odhadovat, že AMD vypustí na trh konkurenta právě i pro tuto kartu. Respektive je to nyní pravděpodobnější, než to, že nabídne konkurenci pro RTX 3080 či dokonce RTX 3090. Však NVIDIA i výrobcům karet do poslední chvíle tajila počet FP32 jader v nových kartách a změnu specifikací na poslední chvíli, tu zase letos předvedlo samo AMD v případě Radeonu RX 5600 XT.

Jinými slovy, není vyloučeno, že za měsíc si budeme číst třeba o 16Gb/s pamětech a že aktuální specifikace jsou jen menší zástěrka. Na změnu v tomto případě stačí jen upravený BIOS, pokud se tedy dopředu počítalo s danou možností a na RTX 3070 se budou montovat paměťové čipy, které zvládnou i vyšší takty.

Další možnost je ta, že si NVIDIA prostě tvoří prostor pro nástup RTX 3070 Ti a že 14Gb/s paměti nebudou kartu RTX 3070 nijak zvlášť brzdit. Uvidíme.

