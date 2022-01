GeForce RTX 3080 12 GB už buší na dveře, nabízena je v Německu i Francii

NVIDIA na CES 2022 minulé úterý představila jen dvě nové GeForce , a sice jednak GeForce RTX 3050 a pak GeForce RTX 3090 Ti. Tohoto úkolu se ale nezhostil sám Jensen Huang, který to nechal na svém kolegovi Jeffu Fisherovi a význam veletrhů stejně už s řádícím Covidem upadl, takže bychom se vůbec nedivili, kdyby NVIDIA měla v zásobě ještě jednu novinku, která má brzy dorazit na trh.

Server VideoCardz už sehnal i její snímek, na němž vidíme model EVGA FTW3 Ultra. Když se ale podíváme na obrázek ukazující stejný model původní karty RTX 3080, je zřejmé, že vytvořit podvrh by pro jen trošku zkušeného grafika byla otázka na pár minut včetně pozměněného nápisu ultra. Zdroj sice pak ukazuje ještě jeden snímek samotné údajně 12GB karty, ale ten už je naprosto stejný jako obrázky původní verze. To samozřejmě může být naprosto v pořádku, EVGA přece nebude tvořit kompletně nový návrh a nyní už existuje dost informací, na jejichž základě lze říci, že RTX 3080 12GB je skutečná a už je v podstatě na trhu.

A co nám má RTX 3080 12GB nabídnout? Představit si ji můžeme jako RTX 3080 Super, neboť zde nejde jen o vyšší kapacitu paměti. Původní RTX 3080 má 8704 CUDA jader, zatímco nová jich má mít 8960 (280 Tensor, 70 RT), čili o 256 více, což dělá další dvě jednotky SM navíc. Je třeba uznat, že NVIDIA má v tomto ohledu slušný manévrovací prostor, neboť i tak by novou kartu od RTX 3080 Ti dělilo ještě celých 10 SM a 1280 CUDA jader.

Vedle toho by své dopady měla i vyšší kapacita paměti, jejíž subsystém by se posunul v podstatě na úroveň GeForce RTX 3080 Ti. Taková karta s 12 GB paměti GDDR6X může mít totiž pouze a jedině 384bitové rozhraní a vzhledem k tomu, že i RTX 3080 Ti využívá základní 19Gb/s verzi GDDR6X, lze očekávat, že RTX 3080 12GB bude ve skutečnosti mít rovněž propustnost 912 GB/s. To vše se ale může podepsat na zvýšeném TBP.





Zda je to pravda, to bychom se dle VideoCardz měli dozvědět už dnes, kdy by NVIDIA měla tuto novinku oficiálně představit, nabídnout v předprodeji a dokonce už i umožnit zveřejnění testů, samozřejmě pokud budou nějaké už připraveny. Pokud to tak dopadne, bude to od NVIDIE ještě podivnější jednání, neboť dosud oficiálně vůbec nezmíněná RTX 3080 12 GB by předběhla kartu RTX 3050, která přijde na trh až 27. ledna, kdy asi budou zveřejněny i testy, a to nehledě na RTX 3090, která ani nebyla na CES 2022 řádně představena a NVIDIA se už vůbec nezmínila, kdy by měla přijít na trh.

Aktualizace:

A to skutečně přijde , neboť už nyní jsou nabízeny alespoň dva modely ve francouzských i německých obchodech včetně známého Mindfactory. Jsou však o pár set eur dražší než původní 10GB verze.

MSI RTX 3080 12GB GAMING Z TRIO: 1699 EUR



MSI RTX 3080 12GB SUPRIM X: 1799 EUR



GIGABYTE RTX 3080 10GB GAMING OC/VISION OC: 1399 EUR

