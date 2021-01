GeForce RTX 3080 20GB se opět objevila, tentokrát dokonce v testech

Ovšem dnešní zpráva se s výše uvedeným nijak nevylučuje, neboť čínský Lao “Big hardware player” Ma uvádí, že se mu dostal do rukou inženýrský vzorek grafické karty GeForce RTX 3080 s 20 GB paměti, nebo jde snad dokonce o RTX 3080 Ti? A takové vzorky mohly pochopitelně vzniknout ještě před údajným rozhodnutím NVIDIE jejich vypuštění na trh odložit, respektive nám to k sobě navíc i sedí, neboť tyto karty měly být dle nezaručených zpráv představeny (či alespoň jedna z nich) na CES 2021.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud má jít skutečně o inženýrský vzorek karty, pak ani není divu, že údaje z GPU-Z jsou trošku zmatené. Daná karta označená prostě za RTX 3080 má totiž téměř stejné takty jako referenční RTX 3090, čili 1395 až 1695 MHz, respektive zcela stejné jako RTX 3090 na obrázku. Vedle toho má ovšem i stejný počet CUDA jader, čili dle toho bychom ji mohli označit spíše za očekávanou RTX 3080 Ti, kterou ve skutečnosti od RTX 3090 dělí pouze nižší kapacita paměti a užší sběrnice. Stejná je dokonce i hodnota TBP, a to 350 W, která odpovídá RTX 3090.

výcuc z údajných ovladačů testované karty výcuc z údajných ovladačů testované karty

Leaker také zřejmě využíván nějaké inženýrské ovladače pro danou kartu, které mu umožňují ji vůbec využít a otestovat, jenomže, a to je důležité, samotnou kartu ve svém videu nikde neukáže . To pochopitelně hned neznamená, že si to vše vymyslel a výsledky a screenshoty zfalšoval. Může mít své důvody, proč kartu neukázal, ostatně je jasné, že NVIDIA by nikdy neumožnila takový hardware ukázat.

graf s výsledky testů, zdroj @harukaze5719

Lao Ma pak uvádí, že výkon karty je jen mírně slabší oproti tomu, co předvádí RTX 3090 a jediný handicap je tak v nižší propustnosti paměťového rozhraní a kapacitě pamětí. NVIDIA ji prý stále plánuje vypustit na trh v průběhu tohoto roku, a to s cenou mezi 8000 a 9000 juany, čili cca 27 až 30 tisíc korun. To je ale spíše cena, která by platila v případě, kdyby trh s grafickými kartami nebyl tam, kde aktuálně je (vojín Voňavka by věděl). Čili lze očekávat spíše vyšší ceny.



Ceny souvisejících / podobných produktů: