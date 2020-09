GeForce RTX 3080 a 3090 v obrazech, jak vypadá hi-end ve skříni?

GeForce RTX 3080 se tak už mohou ukazovat , v pondělí by se měly objevit první recenze a ve čtvrtek pak i samotné karty na trhu. Server Hexus.net nám ukazuje, jak vypadá referenční verze karty RTX 3080, která využívá stejný styl chlazení jako RTX 3090, ovšem je výrazně štíhlejší.

GeForce RTX 3080 v denním světle vypadá velice dobře, i když si můžeme všimnout vad na kráse, které celkový dojem trošku sráží. Jde konkrétně o nestejné rozestupy vnějšího žebroví, ale je otázka, co z toho pochází už z výroby a co vzniklo neopatrným zacházením. Zvláště žebra u nového 12pinového konektoru byla zřejmě ohnuta až při manipulaci s kartou.

NVIDIA v případě designu svých referenčních karet zapracovala vedle napájecího konektoru, který se asi v této generaci nerozšíří mezi AIB modely, také na chlazení karet. RTX 3080 a RTX 3090 využívají stejný design s jedním předním ventilátorem, který bude tlačit vzduch mezi žebra karty a část z něj půjde přímo ven ze skříně a druhý ventilátor na opačné straně bude vzduch skrz žebra naopak nasávat a posílat jej směrem nahoru dál do skříně (v případě klasického designu dnešních Towerů). GeForce RTX 3070 ovšem bude mít oba ventilátory na přední straně karty, i když styl jejího zpracování bude odpovídat ostatním dvěma modelům.

My se můžeme podívat také na to, že záslepka karty RTX 3080 se už zbavila na výdechu chlazení nevzhledné mřížky a byla uzpůsobena tak, aby co nejméně překážela vzduchu, který bude proudit ven. Oba ventilátory jsou mimochodem 80mm a pod nimi se nachází sestava žeber napojených na výparníkovou komoru a heatpipe.



To vše bylo nutné, aby NVIDIA dokázala efektivně chladit kartu s TBP 320 W, jejíž předchůdce měl "pouze" 215 W, pokud uvažujeme o RTX 2080, ne RTX 2080 Super s 250 W. Ještě tedy uvidíme, jak efektivní toto chlazení je, ostatně jde o kartu, jejíž rozměry nepřesahují prostor dvou slotů, zatímco nereferenční verze se už vůbec nezdráhají zabrat prostor třetího slotu. Karta jinak měří 285 mm na délku a 112 mm na výšku a váží cca 1360 gramů. Server WCCFtech má i další snímky z rozbalení karty RTX 3080.

Nakonec se ještě podíváme na snímek GeForce RTX 3090 , která sedí v běžném MiddleToweru a do něj se vešla jen tak akorát, aby si majitel nemusel lámat hlavu s tím, co provede s překážející klecí pro disky. Ta zde naopak přijde vhod, protože poskytne kartě oporu zespodu. Čili RTX 3090 je sice mamutí kus hardwaru, ale i tak se může vejít do běžných sestav, i když to leckdy bude o fous.

