GeForce RTX 3080: co naznačují snímky údajného referenčního designu?

Snímky prototypů referenčních karet GeForce RTX 3080 tak vyvolaly velký ohlas jednak kvůli tomu, že se objevily dříve , než by se dalo čekat a pak také s ohledem na své provedení. Není samozřejmě vyloučeno, že jde o podvrh nebo o nějaký návrh, se kterým se nakonec vůbec nesetkáme, ovšem je zřejmé, že na snímcích máme reálné karty.

NVIDIA si tak mohla trošku zaexperimentovat s designem v rámci testovacích verzí karet, aby nakonec v rámci svých Founders Edition poskytla střízlivější podobu, ale o tom se sami přesvědčíme v průběhu následujících měsíců.

Můžeme se ale podívat na to, co může sledovat tímto chlazením a celkovým provedením karty. V prvé řadě tu máme její PCB, které evidentně nemá klasickou podobu. Jako klín je do něj vražen modul se zadním ventilátorem, takže PCB je dle toho značně vykrojeno a ve skutečnosti tak nesahá daleko za slot PCIe x16, čili má blízko ke kartám pro Mini ITX sestavy. Z toho plyne, že na tak krátkých kartách bychom mohli tušit spíše než paměti typu GDDRx úspornější řešení v podobě HBM, čili odhodlala se snad NVIDIA k tomu, aby nabídla HBM2 i na herních kartách, nebo se jí snad povedlo i na tak malý plošný spoj vměstnat GPU, GDDR6 i potřebné napájecí obvody?

Další otázka je, kde máme přídavné napájecí konektory? Ty by mohly být umístěny snad jen na konci karty až za zadním ventilátorem, kteréžto partie snímky neukazují, a napojeny na PCB pomocí kabelů. Na okraji karty nad předním ventilátorem by ale mohl být umístěn konektor (NVLink?) pro účely spolupráce dvou karet.

Co se týče samotného chlazení, to na první pohled nedává valný smysl. Máme tu dva axiální ventilátory, ovšem ne na stejné straně karty. Ventilátor na přední straně by měl mít pod sebou samotný grafický čip a samozřejmě i pasiv, přičemž teplý vzduch od něj by mohl vycházet jednak skrz průduchy v záslepce a pak i přes žebra ve střední části karty, čili směrem do přední části pomyslné skříně.

Druhý ventilátor na zadní straně karty zase může profukovat velký kus pasivu (samozřejmě s heatpipe), což bude umožněno právě chybějícím PCB v této části karty a právě tato část chlazení by měla být velice účinná. Teplý vzduch sice bude rozmetáván všude možně kolem karty, což možná nevypadá jako vhodné řešení, ale ve skutečnosti se to nebude moc lišit od dnešních běžných chladičů s axiálními ventilátory, od nichž jde také teplý vzduch na všechny strany.



Ceny souvisejících / podobných produktů: