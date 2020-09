GeForce RTX 3080 má 19Gb/s paměti, proč ale nejsou ještě rychlejší?

NVIDIA zatím vyslala na trh jen GeForce RTX 3080 s 19Gb/s paměťmi, kterou brzy doplní RTX 3090 s 19,5Gb/s GDDR6X. Aktuálně přitom víme pouze o jediném výrobci tohoto typu DRAM pro grafické karty, a tím je americký Micron a NVIDIA je zase na druhou stranu aktuálně jeho jediným odběratelem těchto pamětí. Respektive jde o jedinou firmu, která má na trhu produkty s GDDR6X. Micron přitom nabízí 21Gb/s paměti GDDR6X, takže proč si NVIDIA nevybrala ty, respektive spíše proč nevyužila toto nastavení?

Nabízí se pochopitelně jednoduchá odpověď, že NVIDII slabší verze prostě stačí a že výkonnější by byly i zbytečně drahé, zvláště pokud se má cena držet ještě na úrovni generace Turing. Igor Wallossek z Igor's Lab ale uvažuje spíše o tom, že za tím jsou problémy s výdejem tepla a že praktické využití 21Gb/s pamětí GDDR6X je na nových GeForce velice nesnadné.

Co se týče teplot, které paměti GDDR5 až GDDR6 snesou, pak hodnota Tj Max je obvykle rovných 100 °C a doporučeno je udržovat teploty v provozu pod 95 °C. Pro GDDR6X ještě oficiální hodnota Tj Max není známa, ale dle Igora by měly zvládnout 120 °C, než utrpí poškození, což ukazuje na TJ Max mezi 105 a 110 °C.

A aby tyto informace Igor nějak podpořil provedl pokus, v němž měřil teplotu pamětí s využitím infračervené kamery a nanesené látky se známou tepelnou emisivitou pro pořízení věrohodného měření. Teplota pamětí po delším zatížení karty (Witcher 3 ve 4K) dosáhla maximálně 104 °C (delta T mezi GDDR6X a PCB tak byla cca 20 °C), takže GDDR6X by měly skutečně zvládat vyšší teploty než starší typy pamětí.

Jenomže jsou při vyšších teplotách také provozovány a nevypadá to na velkou rezervu, již by bylo možné využít pro využití výše taktovaných pamětí, aniž by pak karta musela škrtit svůj výkon.

S největší pravděpodobností právě kvůli vysokým teplotám tak dle Wallosseka není možné provozovat paměti GDDR6X stabilně na více než 20 Gb/s, pokud jde o přetaktování a nejspíše právě proto NVIDIA nezvolila pro své karty lepší nastavení pamětí. A jak je vidět ze záběru termokamery, nemohou za to ani tak samotné paměti, jako spíše celý design karet, kde jsou těsně vedle sebe posázeny hlavní komponenty v podobě GPU, GDDR6X a VRM. Právě VRM se velice silně zahřívají a ohřívají těsně sousedící paměťové čipy, které pak už nemusí zvládat vyšší takty.



