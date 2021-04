GeForce RTX 3080 Ti: 10240 CUDA jader za oficiálních 1099 USD?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti má za úkol vyplnit prostor mezi modely 3080 a 3090, a to jak z hlediska výkonu, tak i kapacity paměti. Už víme, že právě kapacitou tato karta dorovná nabídku modelu GeForce RTX 3060, a paradoxně všechny modely mezi nimi tak budou mít méně paměti.

Dá se tak říci, že s ohledem na paměťovou výbavu to NVIDIA v generaci Ampere moc nezvládla, což zřejmě vychází i z jejího rozhodnutí vybavit RTX 3080 paměťmi GDDR6X, které jsou reálně stále k dispozici jen v podobě 1GB modulů, což přináší jen omezené možnosti při využití konkrétních šířek paměťové sběrnice. Od výbavy karty RTX 3080 10 GB paměti, která na dnešní dobu také není moc velkorysá, se pak odvíjí i výbava slabších karet RTX 3070 a RTX 3060 Ti, které mají 8 GB. Ovšem 6GB na RTX 3060 už by bylo opravdu málo, a NVIDIA tak v podstatě neměla jinou možnost, než kapacitou zdvojnásobit, a to zvláště ve světle konkurenčních Radeonů se 16 a 12 GB paměti.

Zákazníci ale dnes na takové "malichernosti" moc nehledí, neboť mají zcela jiné starosti, než aby nevěděli, co si vybrat a zda preferovat Radeon s vyšší kapacitou paměti, anebo GeForce s lepší podporou RTX, dobře funkční DLSS, atp. Stejně tak mohou zákazníci zapomenout na to, že by běžně sehnali i novou RTX 3080 Ti za cenu 1099 USD, která se nám tu rýsuje vzhledem k udávané ceně 7999 čínských juanů (viz ITHome ).

GeForce RTX 3080 Ti tak bude mít na svém 384bitovém rozhraní (stejná šíře jako na RTX 3090) celkem 12 GB paměti GDDR6X, čili půjde o stejný paměťový subsystém jako na RTX 3090, jen s polovičním počtem modulů. Z toho pak vyplývá, že na 16GB a 20GB verze karet RTX 3070 a 3080 můžeme s největší pravděpodobností zapomenout, leda by snad NVIDIA později připravila osvěžení celé řady, čili mezigenerační obrodu s označením Super.

Dále nám má nová RTX 3080 Ti nabídnout na GA102 celkem 10240 CUDA jader, čili 80 SM. Tím se značně přiblíží k RTX 3090 s jejími 82 SM a nejblíže k ní z druhé strany bude mít RTX 3080 se 68 SM. Vše ostatní je jasné a vyplývá právě z této konfigurace, a to až na konečné takty GPU, které těžko budou vyšší než v případě RTX 3090.

Uvidíme také, zda se na trh dostane tato novinka (zatím se stále mluví prostě o květnu), anebo zda se dříve začnou objevovat nové verze RTX 3060 s přeznačeným GPU, které budou opět omezeny v těžbě Etherea. RTX 3080 Ti by totiž omezovač měla mít také a postupně mají přijít i nové verze čipů ostatních GeForce Ampere, čímž NVIDIA započne nové kolo v boji proti těžařům (a na podporu prodeje vlastních akcelerátorů CMP HX).



