GeForce RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti se blíží, kdy budou?

NVIDIA se svými AIB partnery aktuálně jednoduše nemohou dostat na trh dostatečné množství grafických karet, aby si zákazníci mohli za slušnou cenu koupit novou RTX 3000, natož pak aby si i mohli vybrat. Z tohoto pohledu by se dala položit otázka, proč se NVIDIA vůbec obtěžuje vydávat nové modely karet, když má na stejných čipech založeno jiné, vysoce nedostatkové zboží. Nemůže jít ani o využití méně podařených GPU GA102 či GA104, neboť karty GeForce RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti pochopitelně využijí přinejmenším stejně podařená GPU jako RTX 3080 a RTX 3070.

NVIDIA si ale jistě uvědomuje, že netvoří karty jen pro tyto dny a že aktuální vlna těžby na grafických kartách jednou skončí a v takovém případ bude potřebovat vhodnou konkurenci pro Radeony. Jde tu jednak o výkon, ale přinejmenším v případě RTX 3080 také o kapacitu paměti, neboť v tomto ohledu aktuální GeForce ztrácí. U karty RTX 3070 Ti se to ovšem dle aktuálních informací asi moc nevylepší, alespoň ne z hlediska kapacity.

A pak je tu i další věc, a sice zmíněný omezovač výkonu těžby Etherea. Tato snaha v případě RTX 3060 sice moc nevyšla, ale za to ostatně může NVIDIA sama a pokud by nedala k dispozici odemknuté ovladače , ochrana v RTX 3060 by možná stále nebyla překonána. Čili nástupem dalších modelů přijde nový díl seriálu, v němž se těžaři budou snažit hashrate zlepšit, zvláště když půjde o výkonné GeForce (zmíněný ovladač na nových kartách fungovat nebude).