GeForce RTX 3080 Ti by mohla dorazit v dubnu s 12 GB paměti

GeForce RTX 3080 Ti zmínil známý leaker Kopite7kimi , dle nějž se ale specifikace změnily. Karta má totiž nabídnout 10.240 CUDA jader (FP32) a k tomu 12 GB paměti GDDR6X.

Pokud je to pravda, pak NVIDIA v případě paměťové výbavy nové GeForce značně slevila, neboť dříve se mluvilo o 20GB modelu RTX 3080 Ti, přičemž nešlo o žádné bohapusté výmysly. Informací o těchto kartách bylo dost a mimo jiné model RTX 3080 Ti s 20 GB paměti zmínil také Asus na svých stránkách.



Nyní ale na obzoru povstala trošku jiná karta, která má mít "jen" 12 GB paměti GDDR6X a vedle toho 10.240 CUDA jader namísto 10.496 jádrům v modelu RTX 3090. Můžeme ji tak vidět jako kompromis mezi původně snad plánovaným modelem a ničím, ostatně NVIDII v podstatě aktuálně nic nenutí k tomu, aby na trh vypustila novou výkonnou kartu, když aktuálně může bez problémů prodat v podstatě cokoliv. To dobře ukazuje stav trhu, na němž si můžeme ze skladových zásob koupit leda ten největší low-end. Na druhou stranu, třetí vlna těžby na grafikách může velice rychle zase opadnout a zkušenosti ukazují, že by na jaře už opravdu mohlo být po ní a pak přijdou na řadu opět hráči.

Údajná GeForce RTX 3080 Ti se 12 GB GDDR6X by tak představovala kartu s plnou 384bitovou sběrnicí, jakou má i RTX 3090, ovšem s polovinou paměťových čipů. NVIDIA pak může nechat paměti na nastavení s 19 GT/s jako na RTX 3080, což pak poskytne propustnost 912 GB/s oproti 760 GB/s na RTX 3080 a 936 GB/s na RTX 3090. Toto řešení vypadá skutečně rozumně a výsledná karta by ani nemusela být příliš nákladná. Uvažovat můžeme ale i tak o ceně kolem tisícovky dolarů, takže asi opravdu nelze předpokládat, že poměr výkonu a ceny bude lepší než u slabších karet, ale o tom hi-end opravdu není.

Pokud tedy má karta RTX 3080 Ti s 12 GB paměti skutečně nastoupit, znamenalo by to nejspíš konec pro očekávané 20GB a 16GB modely karet RTX 3080 a RTX 3070. Stačí nám tu jedna černá ovce v podobě 12GB RTX 3060 a je možné, že nové verze již existujících karet si NVIDIA nechá až na případný refresh, čili karty s označením SUPER. To vše jsou ale pochopitelně jen a jen spekulace.



