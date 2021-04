GeForce RTX 3080 Ti jsou za rohem, už se rozesílají po světě

GeForce RTX 3080 Ti měly být dle nedávné zprávy vypuštěny v polovině dubna, což NVIDIA už tak úplně nestihne, i když do tohoto termínu bychom mohli počítat i příští týden. Ale uvidíme, pokud jsou na cestě zatím třeba jen první dodávky, může budování prvotních skladových zásob ještě nějaký ten týden trvat, ale důležité je, že další odklad už s největší pravděpodobností nebude.

Vyfocena zde byla konkrétně dodávka karet GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC, takže se nám potvrzuje, že tu máme skutečně 12 GB paměti GDDR6X, o nichž se mluvilo dříve. Čili RTX 3080 Ti využijí 384bitové rozhraní, na kterém dosáhnou v případě propustnosti 19 GT/s na pin celkových 864 GB/s.

Vedle toho by GeForce RTX 3080 Ti měla dostat nejspíše 80 výpočetních jednotek, čili 10240 CUDA jader oproti 10496 CUDA na RTX 3090 a 8704 CUDA na RTX 3080. Uvidíme, jaké budou takty, které jsou pak posledním dílkem skládačky určující celkový výkon nové karty, ovšem pravděpodobně se nebudou moc lišit od obou výše jmenovaných modelů, takže se mohou pohybovat kolem 1400 MHz v základu a 1700 MHz turba.

NVIDIA by také měla na této kartě stejně jako na RTX 3060 aktivovat omezovač výkonu těžby Etherea, což pochopitelně není jisté, ale jde o logické opatření. Ostatně jsme se dozvěděli, že se má chystat nová verze GPU pro RTX 3060 a možná i starší karty, které budou mít omezený výkon těžby rovněž.

Nakonec se ukázala ale ještě jedna zásilka karet, a sice Radeon RX 580 ARMOR 8G OC. Pokud jde o nové karty, přičemž je logické předpokládat, že nové budou, pak to vypadá na obnovení výroby starých a ve své době mainstreamových Radeonů. I přes jejich stáří je ale stále mají v hledáčku i těžaři, takže o to bude těžší se k některému dostat, tedy pokud by snad někdo měl zájem kupovat za nemalé peníze herní kartu z roku 2017.





