GeForce RTX 3080 Ti můžeme očekávat v lednu

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti očekáváme jako reakci na nové Radeony, která by v podstatě mohla nastoupit velice rychle, kdyby to záviselo jen na vytvoření upravené verze karty RTX 3090. S tou totiž RTX 3080 Ti má mít leccos společného a dá se říci, že to bude RTX 3090 minus 4 GB paměti a rozhraní NVLink.

Dle HKEPC má přitom nová GeForce RTX 3080 Ti nastoupit během ledna, což je vcelku reálné. NVIDIA může v tuto dobu jen těžko vyslat na trh další SKU založené na čipu GA102, zde konkrétně GA102-250-KD-A1, když na něm máme zoufalý nedostatek stávajících karet. Je zřejmé, že by to byl jen další "paper launch" a ostatně je tu otázka, zda to nebude platit i v lednu. Nevypadá to totiž, že by se dodávky karet RTX 3000 nějak výrazně lepšily, jak ukazují data prodejce Proshop

GPU pro GeForce RTX 3080 Ti přitom budou muset být v podstatě na stejné úrovni jako GPU pro RTX 3090, jichž je na trhu dosud nejméně. Znamená to výbavu 10496 CUDA jader, což ovšem dosud nebylo potvrzeno. Dále očekáváme 20 GB paměti GDDR6X na 320bitovém rozhraní a celkové TGP 320 W. Označení SKU je PG133 SKU 15.



Právě zmíněné SKU se už dle VideoCardz objevilo jisté roadmapě, i když ani to stále nezaručuje, že se taková karta opravdu dostane na trh. Ve stejném stádiu se ostatně ocitla i 20GB verze RTX 3080, která byla později společně se 16GB RTX 3070 zrušena. Nicméně AMD už své karty odhalilo a nevypadá to, že by mělo ještě něco lepšího v rukávu, takže plány by se snad už neměly měnit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: