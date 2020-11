GeForce RTX 3080 Ti s 10496 CUDA jádry a Intel Xe-HP NEO s 512 EU

GeForce RTX 3080 Ti, ovšem již s 10496 CUDA jádry. Jde o stejný počet, jakým disponuje i GeForce RTX 3090, čili je to jen velice mírně ořezaný čip GA102. NVIDIA bude opravdu nejspíše reagovat na nástup nových Radeonů, ovšem dříve se mluvilo o 20GB a 16GB verzí existujících karet, později se objevila GeForce RTX 3080 Ti s 9984 CUDA jádry a nyní tu máme opět, ovšem již s. Jde o stejný počet, jakým disponuje i GeForce RTX 3090, čili je to jen velice mírně ořezaný čip GA102.

Finally, the surviver is RTX 3080 Ti Founders Edition. — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 3, 2020

Vedle toho se dozvídáme o označení SKU, a to PG133-SKU15, přičemž tu máme 20 GB paměti GDDR6X na stejném taktu jako na RTX 3080, dále je tu rovněž stejný limit spotřeby, jako má RTX 3080 a na rozdíl od RTX 3090 tu nebude NVLink. Kopite7kimi o této kartě mluví jako o hotové věci a je třeba říci, že NVIDIA skutečně může snadno a rychle takový model připravit, když jde v podstatě jen mírně upravenou RTX 3090. Jde spíše o to, že vzhledem k (ne)dostupnosti karet Ampere, a to zvláště těch silnějších modelů, může být RTX 3080 Ti dlouhou dobu k dispozici jen na papíře. Na druhou stranu, tak může dopadnout i Radeon RX 6900 XT.

Také je třeba říci, že dle stejného zdroje byly veškeré další dosud zmíněné karty až na RTX 3060 Ti zrušeny. To se tak týká i údajné RTX 3070 Ti a pochopitelně i zmíněné RTX 3080 Ti s 9984 CUDA jádry. O RTX 3060 jsme se nedozvěděli nic nového, takže té se možná ještě dočkáme, ovšem nyní jde především o reakci NVIDIE na nové Radeony, a ta se slabších karet zatím netýká.





Vedle toho se objevila i jistá grafika Intel Xe-HP NEO vybavená 512 EU. Dle označení nejde o desktopovou/herní kartu, neboť ta by měla nést označení HPG, a jde tak nejspíše o serverový čip série Arctic Sound.



Nicméně počet 512 EU by měl odpovídat i sérii Xe-HPG, neboť jde o maximální počet jednotek pro jednu "dlaždici", jichž Intel bude moci zkombinovat přinejmenším čtyři, což platí právě pro Xe-HP. Navíc Xe-HPG mají využívat paměti GDDR6, zatímco pro Xe-HP se počítá s HBM2.

Intel také už zmínil označení NEO Graphics během svého Architecture Day, jak ukazuje text na modrém poli.

