GeForce RTX 3080 Ti v herních i těžebních testech

- klikněte pro zvětšení -

Pokud jde o těžbu Etherea, screenshot ukazuje vyladěnou kartu s limitem spotřeby 57 % a přetaktovanou pamětí, čili výsledných cca 65 MH/s při spotřebě pod 230 W bude představovat maximum, co lze z RTX 3080 Ti s omezovačem získat, a to samozřejmě když nebereme v úvahu nějaké speciální úpravy. Čili kupovat si takovouto kartu za 65 tisíc korun pro těžbu skutečně nemá smysl, pokud jde někomu o krátkodobý zisk a vysoké šance na brzké zaplacení investovaného hardwaru.

Uvidíme, jak se toto opatření projeví na dostupnosti nových karet, ale pravděpodobné je, že nezjistíme vůbec nic, neboť ty budou ihned po svém nástupu na trh vyprodány stejně rychle jako předchozí modely. Není důvod očekávat opak, na což ukazují i nadsazené ceny.

Další dva snímky z videa ukazují jednak výkon nové RTX 3080 Ti vedle RTX 3090 a RTX 3080, a to jednak v testech 3DMark a pak jde o souhrnný výkon testovaných her. Fialové sloupce ukazují výkon na výchozích taktech a růžové pak výkon přetaktovaných karet a hodnoty v procentech se odvíjejí od výkonu nepřetaktované RTX 3080 Ti.

V 3DMarku má tak RTX 3080 Ti nepřekvapivě blíže k RTX 3090, což platí i o hrách. Absolutní hi-end NVIDIE má tak oproti této novince jen malý náskok, zatímco na druhou stranu jde o rozdíl cca 11 až 12 %.

Ostatní grafy týkající se jednotlivých her jako Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Assasins Creed Valhalla či Cyberpunk 2077 naleznete v samotném videu