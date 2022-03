GeForce RTX 3080 vs. Radeon RX 6800 XT: jak dozráli moderní rivalové?

Pokud někdo potřebuje výkonnou kartu a počítá s ray tracingem, nemusí se nad výběrem ani moc zamýšlet, tedy leda v tom ohledu, kterou z nabízených RTX 3080 nakonec zvolit. Radeon RX 6800 XT je v ray tracingu objektivně slabší, a tak si budeme všímat spíše těch her, které server TechSpot testoval jen s využitím rasterizace.

Pokud jde o ceny, pak GeForce RTX 3080 a Radeon RX 6800 XT dnes stojí v podstatě stejně a záleží pouze na tom, jak drahý model si vybereme. Ceny aktuálně začínají na cca 30 tisících a pokud akceptujeme ještě 33 či 34 tisíc, máme i slušný výběr. To ovšem neznamená, že za 30 tisíc seženeme jen vyloženě slabé kusy, ostatně když přihodíme ještě cca 600 korun, můžeme mít třeba i MSI Radeon RX 6800 XT GAMING Z TRIO 16G.

Ovšem na TechSpotu nebyly testovány žádné speciální verze od AIB, ale naopak výchozí modely přímo od firem AMD a NVIDIA. Ve hrách F1 2021 a Metro: Exodus byl zapnut ray tracing, což je na výsledcích také vidět a je škoda, že toto nastavení nereflektují souhrnné grafy, neboť některé jednotlivé testy ani nemají zveřejněný svůj graf, takže se ani nedozvíme jejich nastavení. Neplatí však, že by ray tracing byl zapnutý ve všech hrách, které jej podporují. Takový Cyberpunk 2077 je jeden z hlavních titulů, na němž byl ray tracing propagován a zde byl testován bez něj.

Je také potřeba zmínit konfiguraci sestavy a verze ovladačů, a to Radeon Adrenalin 22.2.3 a GeForce Game Ready Driver 511.79 na PC s procesorem Ryzen 9 5950X a 32GB DDR4-3200 CL14 pod Windows 11. Ukázat si pak můžeme dva grafy, které jsou z celého testu nejdůležitější:

V prvém případě jde o rozlišení Full HD, v němž je GeForce v průměru jen o cca 3 až 4 procenta pomalejší než Radeon, a to i když nebudeme brát v úvahu pár extrémně se lišících výsledků. Radeon tak může vypadat jako trošku lepší volba, ovšem takto výkonná karta může být spíše využita s vyšším rozlišením, než je pouhé Full HD. Co takové Ultra HD?

Zde se již karta obrací a Radeonu dochází dech, zatímco GeForce získává převahu cca 5 až 7 procent, což opět závisí na tom, co všechno z tohoto grafu zprůměrujeme.

Jako obvykle je to tedy o prioritách, čili o tom, na jaký monitor tyto karty napíchneme, zda budeme chtít využívat ray tracing či zda má pro nás nějakou váhu technologie DLSS. Někdo by se mohl orientovat i dle toho, jaké hry konkrétně hraje, ale to by bylo krátkozraké rozhodování.

