GeForce RTX 3090 může být pekelně drahá, přiblíží se Titanu?

Grafické karty Nvidia GeForce RTX 3000 se mají objevit už co nevidět. Velkým otazníkem je nyní cena připravovaných karet. Na Internetu se v posledních dnech objevují informace o tom, kolik by mohly tyto karty stát. Dle jednoho z dokumentů, který dle lidí, kteří se k němu dostali, vypadá být jako interní dokument Nvidie, by měla být cena high-endového modelu opravdu velmi vysokých $2000. To už ji pasuje spíše do cenového teritoria Titanu ($2500) než tam, kde byla RTX 2080 Ti ($1200).

Na druhou stranu jiné úniky hovoří o ceně $1400, což je mnohem snesitelnější, nicméně i tak mnohem víc, než bylo zvykem u high-endu. Ať tak či onak, ať už se vyplní cena jedna nebo druhá, RTX 3000 (a RTX 3090 zvláště) podle všeho udělají pořádnou díru do kapsy.

