GeForce RTX 3090 nabídne ve hrách +10 % výkonu k RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3090 nastupuje za model TITAN RTX, čemuž odpovídají její specifikace i cena. Ta je vzhledem ke stanovené částce 1499 USD na více než dvojnásobku karty RTX 3080, a i když nelze popřít zřejmou výhodu v mnohem vyšší kapacitě paměti, co se týče herního i hrubého výkonu ve vztahu k pořizovací ceně, RTX 3090 nemá šanci se dostat ani přibližně na stejnou úroveň jako RTX 3080. Dle specifikací týkajících se FP32 je RTX 3090 cca 1,2x výkonnější než RTX 3080 a dalo se očekávat, že do herních FPS se to plně nepromítne.

sestava pro testy - TecLab

Test byl proveden na procesoru Core i9-10900K s paměťmi 32 GB DDR4 4133 MHz, takže se rozhodně nedá říci, že by sestava testované karty nějak brzdila. Respektive možná ano, ale jen těžko si lze dnes zvolit lépe s ohledem na herní testy.

NVIDIA GeForce RTX 3090 vs. RTX 3080 Skóre / výkon ve 4K (FPS) RTX 3090 RTX 3080 3090/3080 3DMark Time Spy Extreme 9948 9000 +10,5% 3DMark Port Royal 12827 11981 +7,1% Metro Exodus RTX/DLSS OFF 54,4 48,8 +10,2% Metro Exodus RTX/DLSS ON 74,5 67,6 +10,2% Rainbow Six Siege 275 260 +5,8% Horizon Zero Dawn 84 76 +10,5% Forza Horizon 156 149 +4,7% Far Cry 107 99 +8,1% Assassins Creed Oddysey 71 65 +9,2% Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS Off 91 83 +9,6% Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS On 111 102 +8,8% Borderlands 3 67,6 61,3 +10,3% Death Stranding DLSS/RTX ON 175 164 +6,7% Death Stranding DLSS/RTX OFF 116 104 +11,5% Control DLSS/RTX ON 71 65 +9,2% Control DLSS/RTX OFF 62 57 +8,8%

Navíc tu máme herní testy prováděné v rozlišení 4K, kde bude úzké hrdlo v drtivé většině případů tvořit právě grafická karta. Výsledky pak hovoří jasně, očekávat lze v průměru necelých devět procent výkonu navíc, ale to především kvůli několika hrám, kde se FPS moc nevylepšily jako Forza Horizon či Rainbow Six Siege. Takže nebudeme škarohlídi a budeme mluvit prostě o cca 10 procentech výkonu navíc.

Ovšem ani takový optimistický výsledek rozhodně nestačí k tomu, aby se RTX 3090 mohla označit za dobrou koupi pro herní sestavu, ale to platilo o minulých TITANech také, stejně jako obecně o naprostém hardwarovém hi-endu. Ostatně sama NVIDIA za herní hi-end označuje kartu RTX 3080.

Kde ale můžeme očekávat mnohem lepší výsledky, které odpovídají rozdílu mezi 3080 a 3090 v hrubém výkonu, to je třeba Blender , kde je RTX 3090 právě o cca 20 procent výkonnější.

Ceny souvisejících / podobných produktů: