GeForce RTX 3090 s novými podložkami pro paměti, teploty klesly o 25 °C

Dle přezdívky CryptoAtHome je asi jasné, k čemu je daná karta GeForce RTX 3090 Founders Edition použita a dá se říci, že při těžbě můžeme velice ocenit efektivní chlazení pamětí. V tomto případě jde konkrétně o těžbu Etherea, ale tomu se věnovat nechceme. Tématem je grafická karta a její chlazení.

Velice dobře se ví o tom, že paměti GDDR6X na kartách RTX 3080 a RTX 3090 obvykle fungují při velice vysokých teplotách a snadno mohou přesáhnout i hodnotu 100 °C, pokud jde o dlouhodobou zátěž. To pak zvláště platí pro RTX 3090, kde paměti pracují na ještě vyšších taktech než na RTX 3080 a také je tu mnohem více modulů, a sice 24 oproti 10. Dle Micronu by přitom první GDDR6X měly pracovat do teploty 95 °C, čili je jasné, že pokud bude někdo svou kartu dlouhodobě využívat pro těžbu a paměti budou překračovat danou teplotní mez, může to pro kartu skončit špatně a pro těžaře samotného pak zmařenou investicí.

CryptoAtHome používal svou RTX 3090 pro těžbu Etherea ve výchozí podobě s výkonem 82 MH/s, což je sice výrazně méně, než co z daného SKU dokáží vymačkat jiní, ale o to tu nejde. Majitel se totiž potýkal s vysokými teplotami, které na pamětech dosahovaly až 110 °C a moc nepomáhalo, když se zvýšily otáčky ventilátorů a naopak snížil výkon pamětí na propustnost 18Gb/s na pin. Bylo tak zřejmé, že tu je něco špatně.

Jako první na ráně se ocitly teplovodivé podložky, jež byly nahrazeny produktem Odyssey Thermal Pad od firmy Thermalright s tloušťkou 1,5 mm, a to nejen na pamětech, ale i na MOSFETech napájení či dalších komponentech karty. Tyto podložky přitom s tepelnou vodivostí 12,8 W/m-K nepatří mezi to nejlepší, co lze sehnat, ovšem i tak byly evidentně mnohem lepší než to, čím byla karta původně vybavena.

Teploty totiž výrazně klesly, a to na cca 85 °C při nižších otáčkách ventilátorů a s nastavením propustnosti 21,15 Gb/s na pin. Tato teplota se navíc drží dlouhodobě při vysoké zátěži.

To vše ale pochopitelně platí jen pro verzi Founders Edition od firmy NVIDIA a ne pro různé modely AIB výrobců, kteří pochopitelně využívají vlastní chladiče.

