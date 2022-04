GeForce RTX 3090 Ti umí být také efektivní, pokud jí přiškrtíme přísun energie

Je dobře známo, že za nejvyšší možný výkon ve světě PC se draze platí a to se týká i spotřeby. Jde přitom o v podobě peněz i wattů o cenu, která není proporční vzhledem k získanému výkonu, což je s ohledem na energii zvláště patrné při přetaktování. GeForce RTX 3090 Ti přitom v podstatě už je z výroby přetaktovaná karta, neboť RTX 3080 Ti i RTX 3090 mají své GPU taktována o cca 200 MHz níž a pak tu jde pochopitelně i o 21Gb/s paměti GDDR6X. Především kvůli těmto taktům vyrostlo TBP nové RTX 3090 Ti na 450 W a existuje i řada AIB výrobců, kteří spotřebu ženou ještě mnohem výš k hranici 600 W.

NVIDIA přitom ani nebyla konkurencí nucena v rámci aktuální generace tlačit spotřebu do nevídaných výšin, jde tu totiž spíše o příští generaci a přípravu na výrobu karet, jejichž spotřeba má jít i výrazně nad 450 W. To přitom platí jak pro NVIDII, tak i pro AMD, takže na podzim (nebo ještě v pozdním létě) se asi dočkáme nového hi-endu, který bude mimo možnosti běžných uživatelů nejen kvůli své pořizovací ceně, ale i ceně provozu, do níž můžeme započítat třeba i příslušně dimenzovaný zdroj nebo i skříň a chladicí systém.

GeForce RTX 3090 Ti ovšem může být dle testu serveru Igor's LAB i velice efektivní, a to když její napájecí rozpočet zkrouhneme ze 450 na 300 W, čili 20 W pod RTX 3080. Jaký výkon pak nabídne karta, jejíž 100W bonus zařídí jen o 5 až 10 % výkonu navíc oproti RTX 3090?

Test přitom není o tom, že by Igor Wallossek jen omezil spotřebu na 300 W. Upravil také VF křivku (napětí/takt) dle karty RTX A6000, která má stejné TBP i GPU. V takovém případě dokáže karta vyhnat takt svého GPU na maximálních 2050 MHz (GPU Boost 4.0)

Jak můžeme vidět třeba z testu v Borderlands 3, karta s pouze dvoutřetinovou spotřebou neztratí ani deset procent výkonu a dokáže i tak být rychlejší než GeForce RTX 3080 Ti (350 W) či Radeon RX 6900 XT (300 W). Má tak i nejvyšší efektivitu (FPS/W) ze všech testovaných modelů, ovšem pak tu jsou samozřejmě i jiné hry jako Control, Far Cry 6, Ghost Recon Breakpoint, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein Youngblood a další tituly, v nichž spotřebou omezená RTX 3090 Ti soupeří zpravidla s RTX 3080 Ti. Vždy pak patří mezi nejefektivnější karty, ale to je pochopitelně srovnání, v němž má oproti ostatním kartám výhodu, když ty samy ani s omezenou spotřebou testovány nebyly.

Má tedy cenu provozovat RTX 3090 Ti takovýmto způsobem? Pochopitelně ne, neboť těžko bude někdo kupovat kartu s cenou kolem 60 tisíc korun, aby z ní dostal výkon karty za cca 37 tisíc jen proto, aby ušetřil 100 W. Na druhou stranu se stejným způsobem můžeme ptát, proč kupovat tak drahou kartu, abychom získali cca 10 procent výkonu navíc, ale to je prostě hi-end.