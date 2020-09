GeForce RTX 3090 v testech, jak moc předčí kartu 3080?

NVIDIA vyslala na trh kartu GeForce RTX 3090 přesně týden po modelu RTX 3080 a předem hlásila, že nebude v obchodech zastoupena v hojném množství. Ihned ale byly připraveny různé verze od AIB výrobců, jak dokazují i recenze , v nichž se to jen hemží modely od firem Gigabyte, ZOTAC, Asus, MSI či Palit. Verze od NVIDIE jsou tu ale také.

Chlazení karet je vesměs stále stejné, prostě tu máme obrovské obdélníkové pasivy pro tři ventilátory, které mohou díky kratšímu PCB částečně profukovat chladič skrz. Kvalitní chlazení ostatně je zapotřebí vzhledem k tomu, že jde o karty s výchozím TBP 350 W.

Oproti RTX 3080 ale i tak jde jen o 30 W navíc, do čehož se navíc musí schovat i dalších 14 GB paměti GDDR6X, takže na ně a jejich širší sběrnici jistě padne významná část navýšeného TBP a testy ukazují, že spotřeba (a rozdíl oproti RTX 3080) vesměs odpovídá stanovené hodnotě, ovšem tu si výrobci karet mohou upravovat (navyšovat). A nemusí to přitom znamenat, že GPU poběží na teplotách blízkých varu. V herní zátěži se verze od AIB výrobců zpravidla nedostanou přes 80 °C a některé ani přes 70 °C, jako je třeba výše zobrazená MSI.

Ale co výkon? Mohli jsme dopředu počítat s tím, že rozdíl oproti RTX 3080 nebude velký a také že bude záviset na rozlišení. Pokud tak někdo hraje ve Full HD a chtěl by použít RTX 3090, získá jen kolem 5 či 6 % výkonu navíc, a to za více než dvojnásobnou cenu. V Quad HD už je to daleko lepší a jde o 9 či 10 % a ve 4K už je to asi 12 až 14 %. NVIDIA sama slibovala ve 4K mezi 10 a 15 procenty výkonu navíc, takže výsledky testů tomu plně odpovídají.

Pro hráče, který přemýšlí nad výhodností koupě a nechce prostě jen to nejlepší za každou cenu, jde však stále o nesmyslnou koupi, stejně jako tomu bylo v případě předchozích karet TITAN. RTX 3090 je ale právě nástupkyně TITANů, čili jakýsi mezistupeň mezi kartami GeForce a Quadro a ne čistě herní karta. Navíc nabízí podstatně větší kapacitu paměti a rozhraní NVLink, které už z nižších modelů zmizelo.

