GeForce RTX 4000: o 75 % více CUDA jader a propastně výkonnější hi-end?

NVIDIA Ada Lovelace by už touto dobou měla být dávno "upečena", čili navržena, dokončena, aby se mohla pomalu chystat výroba finálních verzí nových GPU. To znamená, že už nelze dělat zásadní změny v mikroarchitektuře a pokud platí to, co se dozvídáme dnes, bude to jistě platit i na podzim.

V prvé řadě je třeba říci, že pokud má NVIDIA využít 5nm proces firmy TSMC namísto 8nm firmy Samsung, bude to představovat obrovský skok už jen v tranzistorové hustotě. Tu má mít 8nm proces pod 50 miliony na milimetr čtverečný (MTr/mm2), zatímco 5nm TSMC N5 již nad 170 miliony. Půjde tak přibližně nebo i více než o trojnásobek, což NVIDII teoreticky umožní tvořit mnohem větší čipy. Lze ale očekávat, že vzhledem k vysokým výrobním nákladům budou spíše menší než v případě Ampere, ale i tak mohou být mnohem složitější.

Na základě NVIDII ukradených dat se tak objevuje i informace o tom, jakou výbavu by měl mít čip AD102, čili nejvýkonnější herní GPU generace Lovelace pro karty jako RTX 4090 či 4090 Ti. Už z toho by se pak dala zhruba odvodit i pravděpodobná výbava slabších verzí, ale nic takového dělat nemusíme, neboť tyto informace se také objevily.

AD102: 12GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 18432 CUDA jader



AD103: 7GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 10752 CUDA jader



AD104: 5GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 7680 CUDA jader



AD106: 3GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 4608 CUDA jader



AD107: 3GPC*4TPC*2SM*128FP32 = 3072 CUDA jader

Tyto údaje přitom víceméně podporují zprávy z poslední doby, které říkají, že nové grafické karty budou velice žravé, ale ne všechny. Máme tu totiž propastný rozdíl mezi AD102 a AD103, respektive spíše mezi AD102 a AD104, neboť AD103 by mohlo být stejně jako GA103 určeno jen pro mobilní verze. To ovšem za předpokladu, že složení čipů zůstane víceméně stejné, o čemž se už mluvilo , jenž že tu bude více jader i vyšší takty a snad i podpora mnohem objemnější L2 cache

AD102 tak dle těchto informací slibuje až 144 jednotek SM, z nichž pochopitelně všechny asi nebudou ani na nejlepší verzi GeForce zapnuty, alespoň ne hned v prvních dostupných modelech. Z tohoto čipu by pak NVIDIA měla vytvořit přinejmenším tři karty a vypadá to, že nastane doba, kdy se opravdový herní grafický hi-end bude od vyššího mainstreamu skutečně výrazně lišit. A to asi i cenově. Můžeme to také vidět jako reakci NVIDIE na vícečipové řešení od AMD v generaci RDNA 3.



AD104 totiž vypadá jen na 60 SM, čili na rozdíl od GA104 vs. GA102 nebude dosahovat zdaleka ani poloviny počtu jader co AD102. Ty nejvýkonnější GeForce by v takovém případě byly určeny pro velké nadšence, kteří budou ochotni je živit (očekává se velice vysoká spotřeba hi-endu ), zatímco pro ostatní mohou zbýt stále velice slušně výkonné karty v podobě a s nároky, s nimiž jsme dnes dobře seznámení. Vůbec přitom není vyloučeno, že se AD104 vyrovná dnešnímu GA102, právě k tomu by mohla posloužit kombinace vyšších taktů a vlivu velice výrazně rozšířené paměti L2 cache.

