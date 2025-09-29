>
>
>
GeForce RTX 5000 Super nejspíš přijdou v březnu až květnu 2026, v hlavní roli má být více paměti
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia chystá grafické karty GeForce RTX 5000 Super, které by měly být vylepšením stávajících modelů. Tentokrát se podle všeho bude hrát především na větší paměť.
Reklama
Stejně jako u řady GeForce RTX 4000, tak i u GeForce RTX 5000 se očekává uvedení aktualizovaných modelů s označením Super. Zatímco u RTX 4000 byla vylepšení různá (RTX 4070 dostala především mnohem více CUDA jader, RTX 4070 Ti více paměti a RTX 4080 nižší cenu), v případě RTX 5000 to má být podle zákulisních informací trochu "nudnější" a karty by se měly vylepšit v době velkého zájmu o AI především v oblasti velikosti VRAM. Předpokládá se totiž, že asi jediným modelem, který si polepší v počtu CUDA jader, bude RTX 5070 Super, která se má ze 6144 dostat na 6400, což je jen o 4% více. Pokud tak budou mít čipy vyšší výkon, bude to případně díky vyšším frekvencím.
Tentokrát se nerozšíří ani paměťová sběrnice, všechny modely by ale měly z 2GB GDDR7 čipů přejít na 3GB, což o polovinu zvýší kapacitu paměti. RTX 5070 Super by se tak mohla dostat z nynějších 12 GB na 18 GB (a překonat tak RTX 5060 Ti z nižší třídy), RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super by měly jít z dnešních 16 GB na 24 GB VRAM. Pouze RTX 5080 by měla dále zrychlit paměťové čipy (ze 30 Gbps na 32 Gbps), což by posunulo výše paměťovou propustnost. Ostatní zůstanou na 28 Gbps. Předběžné specifikace najdete v tabulce.
|GPU
|RTX 5070
|RTX 5070 Super
|RTX 5070 Ti
|RTX 5070 Ti Super
|RTX 5080
|RTX 5080 Super
|CUDA jádra
|6144
|6400
|8960
|8960
|10752
|10752
|Zákl. frekvence
|2,33 GHz
|?
|2,30 GHz
|?
|2,30 GHz
|?
|Boost frekvence
|2,51 GHz
|?
|2,45 GHz
|?
|2,62 GHz
|?
|Hrubý výkon FP32
|30,87 TFLOPS
|?
|43,94 TFLOPS
|?
|56,28 TFLOPS
|?
|AI výkon
|988 TOPS
|?
|1406 TOPS
|?
|1801 TOPS
|?
|Paměti
|12 GB GDDR7
|18 GB GDDR7
|16 GB GDDR7
|24 GB GDDR7
|16 GB GDDR7
|24 GB GDDR7
|Sběrnice
|192-bit
|192-bit
|256-bit
|256-bit
|256-bit
|256-bit
|Propustnost
|672 GB/s
|672 GB/s
|896 GB/s
|896 GB/s
|960 GB/s
|1024 GB/s
|TDP
|250 W
|275 W
|300 W
|350 W
|360 W
|400+W
Otázkou zůstává, kdy se představí. V minulosti se předpokládal veletrh CES 2026, nicméně to už bylo před několika měsíci vyvráceno a spekulovalo se spíše o jaře 2026. Nyní tu máme další zdroj (Benchlife), který toto odsunutí na jaro rovněž zmiňuje a potvrzuje. Jako pravděpodobné tak nyní vypadají termíny mezi březnem a květnem 2026.
Zdroj: wccftech.com