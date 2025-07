GeForce RTX 5050 v testech: o 50 % lepší než předchůdce, ale nemá na RTX 4060 nebo B580

GeForce RTX 5050. Ta má stále stejných 2560 CUDA jader jako původní RTX 3050, nicméně výrazně se navýšil Boost takt z 1,78 na 2,57 GHz. K tomu tady máme novou architekturu a výrazně lepší výkon v AI nasazení. Paměti mají nadále kapacitu 8 GB, běží na 128bitové sběrnici a jde o GDDR6 čipy, propustnost se ale téměř o polovinu zvýšila z 224 na 320 GB/s. Nyní je otázkou, jak si povedou výkonem. Hrubým výkonem 13,1 TFLOPS totiž novinka mírně překonává RTX 3060 (12,7 TFLOPS), nicméně nedosahuje na RTX 4060 (15,1 TFLOPS). Nvidia nedávno představila nové grafické karty. Ta má stále stejných 2560 CUDA jader jako původní RTX 3050, nicméně výrazně se navýšil Boost takt z 1,78 na 2,57 GHz. K tomu tady máme novou architekturu a výrazně lepší výkon v AI nasazení. Paměti mají nadále kapacitu 8 GB, běží na 128bitové sběrnici a jde o GDDR6 čipy, propustnost se ale téměř o polovinu zvýšila z 224 na 320 GB/s. Nyní je otázkou, jak si povedou výkonem. Hrubým výkonem 13,1 TFLOPS totiž novinka mírně překonává RTX 3060 (12,7 TFLOPS), nicméně nedosahuje na RTX 4060 (15,1 TFLOPS).

Na internetu se už objevily první recenze, jednu z nejobsáhlejších přinesl tradičně TechPowerUp , další se objevila např. na TechSpotu a hezké srovnání jsme mohli spatřit i na QuasarZone . Ne všechny recenze testovaly všechna rozlišení, např. 4K zkoušeli jen na TPU. Na grafu výše vidíte průměry naměřených výkonů z výše zmíněných recenzí, přičemž RTX 5050 zde má 100 %.

Jak je vidět, proti předchůdci (RTX 3050) s pouhými 67 % jejího výkonu si tak připisuje o polovinu vyšší výkon. To by tak odpovídalo dvěma generacím rozdílu. Proti RTX 3060 už to ale moc velký rozdíl není. Ve Full HD je sice rozdíl přes 10 %, nicméně ve 1440p je už zhruba stejný a ve 4K, na které ale RTX 5050 není rozhodně určena, už pár procent ztrácí, což je docela pochopitelné díky tomu, že RTX 3060 se může chlubit mnohem větší 12GB VRAM. V průměru je tak novinka jen o cca 2 % výkonnější, nicméně v rozlišeních, ve kterých bude asi nejčastěji používaná, proti RTX 3060 nabídne asi onu desetinu. To není špatné, ale rozhodně to není něco, kvůli čemu upgradovat, dá-li se to tak vůbec nazvat. Na RTX 4060 ztrácí ve všech rozlišeních zhruba stejně, okolo 6 %.

Zajímavé je srovnání s Intelem Arc B580, kde na něj Nvidia trochu ztrácí v 1080p, ale s každým navýšením rozlišení se rozdíl zvětšuje a ve 4K je Intel dokonce o 35 % výkonnější. V průměru je na tom potom o 21 % lépe. Také vidíme, že RTX 5050 mírně překonává Radeon RX 7600, ale hodně jí chybí na RX 7600 XT.

Pokud jde o spotřebu, zde nečekejte zázraky. Recenze při hrách naměřily u RTX 5050 spotřebu 130 W v průměru, což přesně odpovídá TDP karty. Pro srovnání, ona o 6 % rychlejší RTX 4060 byla v průměru na nižších 125 W, tedy více výkonu ještě o trochu úsporněji. Nicméně pokud to srovnáme s RTX 3060, tak ta na o trochu nižší výkon potřebovala dle testů 176 W.