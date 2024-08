GeForce RTX 5060 Laptop by měla být o 25 W úspornější a mít paměti GDDR7

Architektura Nvidia Blackwell se zatím představila pouze v podobě výpočetních karet. Možná ještě letos, ale spíše až počátkem příštího roku by se měla dostat do desktopu i mobilní sféry. Nyní se objevují zákulisní informace o jednom z mobilních modelů, GeForce RTX 5060 Laptop. Nové grafické čipy by měly spolupracovat s rychlejší pamětí GDDR7, nicméně není potvrzena ani kapacita a ani šířka paměťové sběrnice. Dá se však předpokládat, že se zůstane na 8 GB paměti na 128bitové sběrnici.



Současně se objevuje informace o tom, že by se měla snížit spotřeba. Zdroj tvrdí, že by se z nynějších maximálních 140 W mělo jít na 115 W, to je ale trochu nejasné, co se tím vlastně myslí. Oficiálně může být nynější RTX 4060 Laptop nakonfigurována na 35 až 115 W, což pochopitelně dramaticky ovlivní výkon karet. Tak kde se vzalo 140 W? Grafické karty Nvidia totiž mohou využívat technologii Dynamic Boost, která dokáže grafickému čipu přidat až 25 W v případě, že těchto 25 W nepotřebuje CPU. Pak se dostáváme na oněch 140 W.

Nyní je tak otázkou, co vlastně zdroj myslel? Je to v obou případech myšleno včetně Dynamic Boost nebo ne? Srovnává se zde srovnatelné? Pokud ano, pak by to znamenalo, že zatímco RTX 4060 Laptop vykazuje maximálně 115+25 W (tedy 140 W), RTX 5060 Laptop by měla maximálně 90+25 W (tedy 115 W). Možná je ale první hodnota včetně Dynamic Boostu, zatímco druhá nikoli a nic se nemění. Pokud jde o výkon, ten by měl být na úrovni GeForce RTX 4070.