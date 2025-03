GeForce RTX 5060 možná bude i ve 12GB variantě

Už před mnoha lety měla mainstreamová grafická karta GeForce RTX 3060 velkorysých 12 GB paměti VRAM, a to dokonce na 192bitové sběrnici. Nástupce RTX 4060 se ale musel spokojit jen s 8 GB VRAM na užších 128 bitech. A na tom měla zůstat i nová GeForce RTX 5060. Nyní se ale objevují informace o tom, že RTX 5060 by mohla dostat i 12GB variantu. Toho by ale neměla dosahovat pomocí 192bitové sběrnice, ta by totiž měla být nadále 128bitová. Jak je ale něco takového možné?

Odpověď na to je docela jednoduchá. V základních variantách mají mít obě GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti 128bitovou sběrnici se 4 čipy o kapacitě 2 GB, tedy s celkovými 8 GB VRAM. Každý čip využívá 32bitovou sběrnici, což dává ve výsledku 128 bitů. Každá z těchto karet by ale měla mít jinak řešenou verzi s vyšší kapacitou. V případě RTX 5060 Ti by to měla být konfigurace clamshell, při které se využije užší sběrnice k většímu množství čipů. U GeForce RTX 5060 Ti by to tak mělo být 8 čipů s 2 GB, tedy s celkovou kapacitou 16 GB VRAM, nicméně každý čip bude připojen jen pomocí 16bitové sběrnice, což opět dává ve výsledku 128 bitů.

GeForce RTX 5060 12GB by na to ale měla jít jinak. Ta, pokud bude opravdu existovat, by měla mít nadále 4 čipy jako základní 8GB varianta, nicméně GDDR7 čipy jsou k dispozici i ve 3GB variantách, přičemž ty by tu měly být použity, takže bychom tu mohli dostat ve výsledku 12GB kapacitu VRAM, a tedy i lepší výkon ve vyšších rozlišeních. Také by to mohlo pomoci výpočetní oblasti a zejména úlohám AI. Poněvadž by zde byly stále jen 4 čipy, ty by mohly být připojeny pomocí 32bitových sběrnic, a tak i tady by byla výsledná sběrnice 128bitová jako ve všech ostatních případech. Jak by to mohlo vypadat, vidíte v seznamu níže.

RTX 5060 8GB (4×2GB = 8GB, 4×32bit = 128bit)

RTX 5060 12GB (4×3GB = 12GB, 4×32bit = 128bit)

RTX 5060 Ti 8GB (4×2GB = 8GB, 4×32bit = 128bit)

RTX 5060 Ti 16GB (8×2GB = 16GB, 8×16bit = 128bit)

Objevily se také ceny karet na čínském trhu. Tam je MSRP u GeForce RTX 5070 na hodnotě 4599 juanů, 5060 Ti neznámé kapacity je za 4299 USD a 12GB verze RTX 5060 je pak za 3799 juanů. Pokud to přepočítáme dle českých doporučených cen, kdy má RTX 5070 stát 16.449 Kč, pak by RTX 5060 Ti měla být za 15.400 Kč s DPH a 12GB verze RTX 5060 pak zhruba za 13.600 Kč s DPH.