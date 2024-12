GeForce RTX 5060 Ti má mít prý 16 GB VRAM ve standardu, RTX 5060 má zůstat na 8 GB

GeForce RTX 5060 na architektuře Blackwell. Napovídají tak poslední zákulisní informace, které se věnují také mainstreamovým kartám. O těch zatím moc informací na světlo světa neproniklo, zatímco o high-endových modelech a kartách vyššího mainstreamu máme už informací docela dost. RTX 5060 by tedy měla mít nadále 128bitové paměti, tentokrát ale typu GDDR7, takže pokud se dostane na 28Gbps čipy, mohla by datová propustnost vzrůst z 272 GB/s na 448 GB/s. Nebylo by ale asi překvapivé, kdyby byly nakonec použity o něco nižší frekvence. Připomeňme, že

Už GeForce RTX 3060 měla 12 GB VRAM. Jenže její nástupce spadl na 8 GB a zdá se, že tam zůstane také nována architektuře Blackwell. Napovídají tak poslední zákulisní informace, které se věnují také mainstreamovým kartám. O těch zatím moc informací na světlo světa neproniklo, zatímco o high-endových modelech a kartách vyššího mainstreamu máme už informací docela dost. RTX 5060 by tedy měla mít nadále 128bitové paměti, tentokrát ale typu GDDR7, takže pokud se dostane na 28Gbps čipy, mohla by datová propustnost vzrůst z 272 GB/s na 448 GB/s. Nebylo by ale asi překvapivé, kdyby byly nakonec použity o něco nižší frekvence. Připomeňme, že nový král mainstreamu (podle mnohých recenzí), Intel Arc B580, je s propustností na 456 GB/s. Ten má pomalejší čipy GDDR6, nicméně těží ze širší 192bitové sběrnice a vyšší kapacity pamětí 12 GB. To by mu mohlo nadále poskytovat výhodu ve vyšších rozlišeních. RTX 5060 by tak měla být nadále kartou zejména pro nižší rozlišení, jako je Full HD.

Pokud jde o GeForce RTX 5060 Ti, tak tady zprávy hovoří o něco zajímavěji. Sice má stále zůstat 128bitová sběrnice, nicméně už se tu mluví o 16GB VRAM v základu. Taková varianta existovala sice i u RTX 4060 Ti, nicméně základem byla stále 8GB verze. To by u nové generace mohlo zmizet a základní RTX 5060 Ti by tak mohla mít více paměti než RTX 5070, u které se počítá v základu se 192bitovou sběrnicí a 12 GB VRAM (tam se ale nevylučuje použití 3GB čipů pro vznik 18GB varianty). Nemůžeme ale vyloučit využití 3GB čipů také u řady RTX 5060. RTX 5060 Ti by s 16GB VRAM mohla nabízet o něco lepší výkon zejména ve vyšších rozlišeních. Obě dvě karty budou mít pravděpodobně čip GB206, zatím ale není jasné, s jak vysokým počtem CUDA jader.