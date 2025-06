GeForce RTX 5070 Super by vedle větší 18GB VRAM měla mít 6400 CUDA jader

S cenami nových grafických karet GeForce RTX 5000 se to už hodně umoudřilo. Taková GeForce RTX 5070, jejíž MSRP je 16,5 tisíce Kč, se dnes dá sehnat i pod 15 tisíc Kč a jeden z modelů od MSI je dokonce skladem už i pod 14 tisíc. Tyto karty si to ale dost slízly za svou nízkou kapacitu paměti. 12 GB VRAM je na dnešní hry už docela málo, obzvlášť to platí pro karty, který mají slušný hrubý výkon jako RTX 5070. Tam už se taková kapacita stává dost brzdou (ostatně to hodně brzdí i mnohem slabší karty jako RTX 5060 Ti nebo RX 9060 XT). Není divu, že Nvidia plánuje aktualizaci, a zhruba za půl roku se očekává nová varianta GeForce RTX 5070 Super. Už nějakou dobu se proslýchá, že tato verze by místo nynějších šesti 2GB čipů GDDR7 měla použít 3GB čipy, díky čemuž by kapacita VRAM povyskočila na mnohem rozumnějších 18 GB-

Poslední úniky, které přinesl známý leaker kopite7kimi, tyto předchozí zvěsti potvrzují. Říká, že se nezmění šířka 192bitové sběrnice (měnit se má kapacita čipů, ne jejich počet), měnit by se neměla ani rychlost a stále budou nastaveny na 28 Gbps, což má přinést propustnost 672 GB/s. Mírné změny by se měl dočkat čip GB205-400-A1, ten totiž oproti GB205-300-A1 v RTX 5070 dostane zvýšený počet CUDA jader ze 6144 na 6400. To je jen 4,2 % navíc, takže pokud se nějak zásadně nebude hýbat s takty, můžeme asi očekávat, že hrubý výkon půjde nahoru o nějakých 5 %. Skutečný výkon ve hrách by ale mohl jít výše o něco výrazněji právě díky vyšší kapacitě pamětí. Růst má bohužel ale i spotřeba, a to z 250 W na 275 W.