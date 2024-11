GeForce RTX 5070 Ti by měla přinést 8960 CUDA jader a 300W TGP

Už za zhruba 1,5 měsíce se pravděpodobně dočkáme nových grafických karet Nvidia architektury Blackwell. Prozatím se mluvilo především o GeForce RTX 5090, trochu i o RTX 5080, nyní tu máme nové informace o tom, jak bude pravděpodobně vypadat nová GeForce RTX 5070 Ti. Tato karta by dle posledních zvěstí měla dostat 8960 CUDA jader a její spotřeba se má navýšit na 300W TGP. Pojďme si to nyní dát do souvislostí.



Proti původní RTX 4070 Ti je to docela dost zajímavé. Ta měla 7680 CUDA jader, takže tu hovoříme o 16,7% navýšení počtu jader a jen 15W (5,2%) navýšení spotřeby (RTX 4070 Ti měla 285W TGP). Podstatně méně zajímavě to ale vypadá vůči RTX 4070 Ti Super. Tato vylepšená varianta totiž měla 8448 CUDA jader, takže tu máme navíc jen 6,1 % jednotek proti připravované novince. Verze Super si udržela spotřebu slabšího modelu na 285 W, takže v tomto případě tu také máme 15W nárůst spotřeby, což je opět 5,2 % nahoru. Ještě připomeňme, že zatímco RTX 4070 Ti měla 12GB paměť na 192bitové sběrnici, RTX 4070 Ti Super měla 16GB paměť na 256bitové sběrnici.

Pokud se podíváme směrem nahoru, tam byla RTX 4080 s 9728 CUDA jádry, to nás dostává 8,6 % nad únik o RTX 5070 Ti. Její spotřeba byla 320 W TGP, tedy 6,6 % nad RTX 5070 Ti. Dle těchto čísel to tak vypadá, že počtem jader a spotřebou bude nový Blackwell zapadat do rozvrstvení karet Ada Lovelace, což nezní jako dobrá zpráva (čekali bychom větší rozdíl mezi nárůstem počtu jader a spotřeby, ideálně pak více jader a nižší spotřebu).

To ale nemusí nutně znamenat, že se efektivita Blackwellu nikam neposunula, jak se může na první pohled zdát. V rovnici nám totiž chybí jedna veledůležitá proměnná, a to frekvence takového čipu. V případě RTX 4070 Ti a Ti Super byly základní takty 2,31-2,34 GHz a Boost na 2,61 GHz. Pokud by se frekvence přiblížila hranici 3 GHz, mohlo by to vypadat docela zajímavě.

Předpokládejme jen, že by činila 2,9 GHz. To bychom se dostali na hrubý výkon 52 TFLOPS, což by překonalo 40,1 TFLOPS u RTX 4070 Ti o skoro 30 % i 44,1 TFLOPS u RTX 4070 Ti Super o 18 %. Dokonce by to mělo mírně překonat i RTX 4080, která dosahuje 48,7 TFLOPS, tam by to bylo o necelých 7 %. Každopádně takty prozatím neznáme, takže se bavíme čistě teoreticky.