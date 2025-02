GeForce RTX 5070 Ti je dle testů o 17 % rychlejší než RTX 4070 Ti, nicméně na RTX 4080 nemá

Nová grafická karta GeForce RTX 5070 Ti přichází na trh. Zítra začne prodej, už dnes ale mohly být zveřejněny recenze. Papírové specifikace napovídaly mnohé a očekávalo se, že novinka bude někde na úrovni RTX 4080, možná lehce pod, možná lehce nad, ale určitě ne nějak výrazně odlišná. První recenze to nakonec i potvrdily. Bohužel vyšla ta méně optimistická varianta a výkon novinky je lehce pod úrovní RTX 4080.

Když se podíváme na specifikace, novinka je s 8960 CUDA jádry mezi RTX 4070 Ti Super a RTX 4080, frekvencí jde v Boostu o nejpomaleji taktovaný model s 2,45 GHz. To se odráží i v hrubém výkonu, který je dokonce nižší než u RTX 4070 Ti Super. Jak ale ukázaly testy předchozích karet Blackwell, Nvidii se i přes pesimistické teoretické předpoklady povedlo vykouzlit slušný výkon, což ukázala např. RTX 5080. Ta je ve skutečnosti mnohem výkonnější, než jak by napovídaly papírově slabé hodnoty (papírově je velmi blízko RTX 4080, což vypadalo velmi pesimisticky, výkonem se ale dostala někam na půl cesty mezi RTX 4080 a 4090).



Proti RTX 4070 Ti si tak novinka připsala o 16,7 % více CUDA jader, ale jen o 9,6 % vyšší hrubý výkon. Stoupla ale kapacita pamětí z 12 GB na 16 GB (stejně jako měla RTX 4070 Ti Super a RTX 4080), rozšířena byla sběrnice ze 192 bitů na 256 bitů. S rychlejšími čipy GDDR7 to zvedlo paměťovou propustnost o velmi vysokých 77,8 %.



GPU GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 4070 Ti CUDA jádra 8960 9728 8448 7680 Zákl. frekvence 2,3 GHz 2,21 GHz 2,34 GHz 2,31 GHz Boost frekvence 2,45 GHz 2,51 GHz 2,61 GHz 2,61 GHz Hrubý výkon FP32 43,94 TFLOPS 48,74 TFLOPS 44,1 TFLOPS 40,09 TFLOPS Paměti 16 GB GDDR7 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Sběrnice 256 bit 256 bit 256 bit 192 bit Propustnost 896 GB/s 717 GB/s 672 GB/s 504 GB/s

TechSpot a 17 % výkonu navíc proti RTX 4070 Ti. Čím vyšší rozlišení, tím větší je rozdíl, neboť se zde projevuje větší a rychlejší paměť, která může být pro RTX 4070 Ti brzdou. Podíval jsem se na výsledky tří recenzí, a to na Tomshardware TechPowerUp . Výsledkem je, že RTX 5070 Ti si proti předchozí RTX 4070 Ti v průměru připisuje 11 % více výkonu v 1080p, 17 % ve 1440p a 24 % navíc ve 4K. Průměrně tak mluvíme o. Čím vyšší rozlišení, tím větší je rozdíl, neboť se zde projevuje větší a rychlejší paměť, která může být pro RTX 4070 Ti brzdou.

Pokud to chceme srovnat s RTX 4080, tady už to tak veselé není. V případě rozlišení 1080p a 1440p je novinka o 3 % pomalejší, ve 4K je to o 1 %. V průměru tak ztrácí 2 % na RTX 4080. Můžeme tak říci, že výkon karet je velmi podobný.

Pokud jde ale o výkon v DLSS, tak při nastavení DLSS Performance a nejvyššího dostupného Frame Gen (x4 u RTX 5070 Ti, x2 u RTX 4080) dává RTX 5070 Ti o 565 % vyšší výkon než v nativu. Starší GeForce RTX 4080 pak novinka v DLSS poráží o 73 %. Nvidia při představování nových karet tvrdila, že se RTX 5070 v DLSS vyrovná RTX 4090, což zatím nemáme ověřené, ale RTX 5070 Ti v takovém případě stále ještě překonává RTX 4090 o 46 %, takže se zdá, že Nvidia by toto tvrzení mohla opravdu i splnit.

Budeme-li chtít srovnat spotřeby, tak ve hrách ji recenze naměřily v průměru 284 W, přičemž předchůdce měl 256 W. V případě RTX 4080 a RTX 4080 Super je průměrná naměřená spotřeba 294 W, takže efektivita se opravdu nijak zásadně nemění. RTX 5070 Ti má o 2 % nižší výkon a o 3 % nižší spotřebu. Nvidia nám tak v podstatě představila kartu, která je ve všem velmi podobná staré známé RTX 4080 s výjimkou výkonu v DLSS. Je tu ale ještě jedna významná změna. Cena. Nyní dostáváte podobný výkon nikoli za 999 USD, ale za 749 USD. Tedy alespoň za předpokladu, že se karty povede sehnat za oficiální cenu. Což se ale nejspíš nepovede.