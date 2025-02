GeForce RTX 5070 Ti přijde 20. února, ale RTX 5070 a řada RTX 5060 se opozdí

Společnost Nvidia už zahájila prodej prvních grafických karet s architekturou Blackwell, modelů RTX 5090 a RTX 5080. Nyní netrpělivě čekáme na zahájení prodejů slabších modelů této řady. Oficiálně bylo oznámeno, že GeForce RTX 5070 Ti se začne prodávat od 20. února, tedy už za necelý týden. Její americká cena byla stanovena na 749 USD, v ČR je to od 22.399 Kč s DPH. Připomeňme, že tento model má čip GB203 stejně jako RTX 5080 a o něco nižší počet CUDA jader (8960 proti 10752), RTX 5070 je rovněž o něco níže taktována (2,45 GHz proti 2,62 GHz). Oba modely mají přitom 16 GB GDDR7 paměti na 256bitové sběrnici.



Kdo ale míří na karty s cenovou pod 20 tisíc Kč, bude si muset počkat na GeForce RTX 5070. Tady ale došlo k mírnému odkladu a karta se představí až po nových Radeonech RX 9070. Konkrétně k tomu má dojít 5. března. Zda chce Nvidia ještě nějak reagovat na cenotvorbu AMD, to nevíme. Důvodem ale může být také to, aby měla k dispozici více vyrobených čipů, protože se předpokládá, že oba modely budou trpět na podobný nedostatek karet jako RTX 5080 a RTX 5090. Pokud jde o RTX 5070, tato karta mí 6144 CUDA jader, takt 2,51 GHz a 12 GB GDDR7 paměti na 192bitové sběrnici. GeForce RTX 5070 má oficiálně cenu 549 USD, resp. 16.449 Kč s DPH.

Otázkou je, jak na tom budou karty GeForce RTX 5060. Zde se také očekává mírné zpoždění a nyní se hovoří o tom, že na karty si budeme muset počkat minimálně do dubna. Důvody mohou být opět v tom, aby se stihlo vyrobit aspoň trochu rozumné množství karet. Bohužel o RTX 5060 nemáme zatím žádné podrobnější technické údaje. Předpokládá se to, že RTX 5060 bude mít 8 GB GDDR7 paměti na 128bitové sběrnici, zatímco RTX 5060 Ti by na stejné sběrnici měla existovat v 8GB i 16GB variantě.