GeForce RTX 5080 by výkonem měla o 10 % překonat RTX 4090, co na to ale spotřeba?

GeForce RTX 5000 s architekturou Blackwell. Nedávno vyšlo najevo, že by se u nich Patrně až počátkem příštího roku se dočkáme nových grafických karets architekturou Blackwell. Nedávno vyšlo najevo, že by se u nich měla navýšit spotřeba , což nyní potvrzuje už třetí únik. A čísla to nejsou vůbec pěkná. Nebo to není tak špatné? Ono totiž hodně záleží na úhlu pohledu. Pokud najdete titulek, že RTX 5080 má vyšší spotřebu než předchůdci, bude mít pravdu. Ale v zásadě bude mít pravdu i titulek, že se spotřeba snížila. Pes je zakopán v detailech. Jak to tedy je?

Dle posledních informací by měla GeForce RTX 5080 udělat obrovský výkonnostní skok vpřed a o 10 % překonat RTX 4090. Připomeňme, že mezi kartami RTX 4080 a 4090 zeje poměrně velká výkonnostní propast, druhá jmenovaná má o cca 60 % více CUDA jader. Aby nižší model překonal tuto díru a ještě dodal 10 % k tomu, to nezní vůbec špatně. Jenže co spotřeba? Ta má činit 400 W. A nyní se nám tady vkrádají ony různé úhly pohledu, dle kterých tato čísla můžeme hodnotit negativně, ale i pozitivně.

GeForce RTX 4080 i RTX 4080 Super mají 320W TDP, takže skok na 400 W znamená 80W nárůst. Jinak řečeno o dost hrozivých 25 %. Z tohoto pohledu je to hodně špatné. Na druhou stranu má mít o 10 % vyšší výkon než RTX 4090, která má ale 450W TDP. Z tohoto pohledu tu vidíme spotřebu nižší. Lépe řečeno, vidíme tu vyšší efektivitu (vyšší výkon za nižší spotřebu ve srovnání s RTX 4090, to se ale tak nějak dá od nové architektury čekat).

Pokud si spočítáme efektivitu a vezmeme RTX 4090 jako základ, tak máme 100 % výkonu za 450 W, tedy 0,222 % výkonu na watt. Novinka má dosáhnout vyšších 110 % výkonu za nižších 400 W, což dělá 0,275 % na watt. Z toho nám vychází asi 24% navýšení efektivity, což je sice na jednu stranu pozitivní, na druhou to není zas až tak mnoho. Asi bychom byli spíše rádi za čísla přesahující 30 %. Výsledek bych tak hodnotil spíše negativně navzdory dramatickému navýšení výkonu.



Pokud jde o RTX 5090, znovu přichází na přetřes hodnota 600 W. Dosud se spíše počítalo s nižšími hodnotami 350 W pro RTX 5080 a 500 W pro RTX 5090. No, elektroměry se asi hodně protočí.