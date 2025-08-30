Aktuality  |  Články  |  Recenze
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
Dnes už je většina grafických karet GeForce RTX 5000 prodávána za jejich výrobcem stanovené ceny. Přetaktované edice pochopitelně přesahují MSRP a extrémem je řada Astral. Karta od Asusu v sérii Astral Dhabab CORE je sice RTX 5080, ale stojí skoro jako 5090.
Ceny grafických karet se už umravnily a modely, které měly být za MSRP, za tuto cenu skutečně jsou, nezřídka i levněji. Existují ale i přetaktované nebo jinak upravené edice grafických karet, které mají oficiální cenu stanovenu nad MSRP, což není nic divného. Jenomže někdy je tato oficiální cena nastavena opravdu hodně vysoko. To je případ grafické karty Asus s předlouhým názvem ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab CORE OC Edition. Zatímco MSRP pro běžnou GeForce RTX 5080 činí 999 USD, tato karta je za téměř dvojnásobek. Asus za ní totiž chce oficiálně 1899 USD. Jen tak pro zajímavost, mnohem výkonnější RTX 5090 má MSRP stanovenu jen o kousek výše, na 1999 USD.
 
Tato luxusní karta odkazuje na vysoké mrakodrapy, jejichž obrázky najdeme na zadní straně karty. Máme tu tlakově litý kovový rám (3,8slotový chladič), navzdory vzhledu ale není ze zlata. Najdeme tu 4 ventilátory, a to tři vepředu a jeden vzadu, toto by mělo zvýšit průtok vzduchu o 20 %. Asus také použil 50A MOSFETY, PCB je speciální povrchovou vrstvou chráněno vůči vlhkosti a nečistotám, které by mohly zapříčinit zkrat. Najdeme tu výparníkovou komoru, optimalizované žebrování a technologii MaxContact se speciální termální podložkou pro zlepšení přenosu tepla mezi čipem a heatsinkem. To vše má snižovat teplotu GPU, které běží na vyšších taktech, než je pro RTX 5080 standardem. 
 
Zatímco standardní GeForce RTX 5080 má Boost frekvenci 2,62 GHz, tato edice je s Boostem na 2,76 GHz a v OC módu (díky Dual BIOSu) se to vyšplhá dokonce na 2,79 GHz. AI výkon tak stoupl z 1801 AI TOPS na 1899 AI TOPS. Zůstává 10752 CUDA jader a 16 GB GDDR7 paměti na 256bitové sběrnici s 30Gbps čipy. Na kartě jsou dva porty HDMI 2.1b a trojice DisplayPortů 2.1b. Samozřejmostí je dnes i RGB osvětlení Aura Sync.
 
Dali byste skoro však dvojnásobek za trochu vyšší takty a především za design?
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

