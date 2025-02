GeForce RTX 5090 a 5070 Ti mají problém, mohou jim chybět některé jednotky ROP

Server TechPowerUp objevil zajímavý problém s některými kartami GeForce RTX 5090. Při testu karty Zotac GeForce RTX 5090 Solid došlo k tomu, že ve většině her vykazovala záhadně nižší výkon než jiné karty, a to i přesto, že frekvence čipu byly normální. Výkonem spadla i pod nepřetaktovanou variantu Nvidia GeForce RTX 5090 FE. O něco později si jeden čtenář všiml, že jeho GeForce RTX 5090 od Zotacu v aplikaci GPU-Z vykazovala něco divného. RTX 5090 by měla mít 176 jednotek ROP, nicméně aplikace ukazovala, že je aktivních jen 168. Redakce TechPowerUp se podívala znovu na svou kartu a zjistila, že má stejný problém. I jejich karta Zotacu měla jen 168 aktivních ROP místo 176. To znamená pokles hrubého výkonu o 4,54 %, což zhruba odpovídalo i naměřeným rozdílům.



Nejprve to vypadalo, že je něco v nepořádku s kartami Zotacu, jenže spousta jiných Zotaců byla v pořádku a k tomu se začaly množit případy i od jiných výrobců. Uživatelé začali zkoušet své karty a dívat se, kolik aktivních ROP vlastně mají. Objevily se tak případy u samotné Nvidie, ale i Asusu, Gigabytu, MSI nebo Palitu. Začalo být jasné, že je problém buď v samotných čipech nebo v záhadné deaktivaci ROP v BIOSu.

Nvidia už začala problém řešit a vydala oficiální stanovisko. Podle něj identifikovala problém při výrobě čipů, který postihuje méně než 0,5 % vyrobených karet (tedy méně než 1 z 200). Tyto karty mají méně jednotek ROP, než by měly mít. Podle Nvidie by se to mělo projevovat zhruba 4% poklesem výkonu s tím, že to nemá žádný vliv na výkon v AI a podobných výpočetních úlohách. Vadné karty mohou uživatelé pochopitelně reklamovat. To ale bude trochu problém, protože je jich velký nedostatek, a tak to může nějakou dobu trvat, než se majitelé dostanou k náhradním kartám. Problém dle Nvidie může postihovat i GeForce RTX 5070 Ti. Tam už je ale zásadnější problém. Tato karta má totiž jen 96 ROP, takže ztráta jednoho bloku s 8 ROP znamená pád na 88 ROP, a tedy o více než 8 %.