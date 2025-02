GeForce RTX 5090 a 5090D záhadně umírají po updatu driverů

Nvidia to s high-endovými grafickými kartami nemá moc jednoduché. V minulé generaci s GeForce RTX 4090 jsme tu měli problém s tavícími se konektory 12VHPWR (tyto problémy se svým způsobem objevily i u RTX 5090, ale tam to bylo způsobeno tím, že uživatelé použili starší problémové kabely s 12VHPWR a ne novější 12V-2x6, které měli správně použít), nyní tu máme problém s ovladači. To by nebylo nic tak hrozného, kdyby to karty neudělalo úplně nefunkčními. Jak u GeForce RTX 5090, tak zejména u čínských GeForce RTX 5090D se totiž objevují nářky nad tím, že aktualizace ovladačů způsobuje nefunkčnost těchto karet.

Čínští uživatelé karet Colorful, Gigabyte a Manli, kteří updatovali drivery, nyní oznamují, že obrazovka po aktualizaci zčerná a počítač pak není schopen vůbec ani rozpoznat grafickou kartu. Nefunguje ani změna připojení výstupu z DP na HDMI. Když pak nabootují s pomocí integrované grafické karty v procesoru, uživatelé ukazují, že kartu nevidí Windows (správce zařízení), nejsou ji schopny lokalizovat ani ovladače samotné Nvidie a ani BIOS. Karta nanejvýš rozbliká LED a roztočí ventilátory.

Někteří navrhují snížit rychlost sběrnice z PCIe 5.0 na PCIe 4.0, ale ani toto nevypadá na všeobecné řešení (spekuluje se rovněž o tom, že je zde problém s komunikací přes PCIe 5.0, která je u Nvidie použita poprvé, a to může i fyzicky odpálit kartu, pak je otázkou, do jaké míry v tom mohou hrát roli nové ovladače). Kde přesně je zakopaný pes, zatím není jasné.