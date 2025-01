GeForce RTX 5090 Laptop by si měla polepšit na 24GB VRAM

Nvidia obvykle zrovna není velkorysá v kapacitách pamětí, které dává na své grafické karty. V případě architektury Blackwell by se to možná mohlo zlepšit, alespoň u některých modelů. Poslední zákulisní informace ohledně mobilního modelu GeForce RTX 5090 Laptop totiž napovídají, že by se novinka mohla dočkat 24 GB paměti VRAM, zatímco nynější model má jen 16 GB. Zajímavé ale bude to, jak toho dosáhne. Bývá obvyklé, že Nvidia pro své mobilní čipy většinou používá základ čipu z desktopového modelu nižší řady, tedy pro RTX 5090 Laptop by měl být použit čip z desktopové RTX 5080. Jenže víme, že GB203 z RTX 5080 má jen 256bitové rozhraní.



Zákulisní informace napovídají, že by Nvidia měla využít větší 3GB čipy místo nynějších 2GB. Nové grafiky totiž využijí paměti typu GDDR7, které jsou k dispozici nejen jako tradiční 2GB čipy, ale nově také v 3GB verzích. A právě tyto 3GB čipy by měly vést při 256bitové sběrnici (tj. 8 paměťových čipů) k navýšení kapacity na 24 GB. Paměťovou propustnost tak nenavýší šířka sběrnice, ta zůstane stejná, ale jen vyšší takty čipů. Jak vysoko zde budou taktovány, to ale nevíme. Nevylučuje se ani to, že RTX 5090 Laptop bude existovat v obou variantách, tedy s 16 GB i 24 GB VRAM.



Zatím není jasné, jaký bude počet CUDA jader, ale je vysoce pravděpodobné, že bude výrazně nižší než u desktopové varianty (tam se očekává 21.760 CUDA jader), neboť GB203 má jen polovinu. U mobilního čipu se tak očekává 10.752 jader jako u desktopové RTX 5080 nebo možná i méně. Pokud jde o spotřebu, ta se předpokládá na hodnotě 175 W.