GeForce RTX 5090 Laptop po shunt-modu s 250 W dosáhla o 22 % lepšího výkonu

Nůžky mezi desktopovými a mobilními grafickými kartami se v high-endu hodně rozevřely. Spotřeba desktopových karet roste nahoru, zatímco ty mobilní se poslední dobou snaží držet někde do 175 W. To ale neznamená, že by nešlo dostat do karet i více energie. Jedním z postupů je tzv. shunt-modding, kdy na základní desce dojde k výměně rezistoru nebo jiným způsobem dojde ke snížení odporu, díky čemuž si GPU myslí, že do něj jde méně proudu, než ve skutečnosti jde. Nastavených limitů proudu tak dosahuje ve skutečnosti při mnohem vyšších hodnotách. Je to samozřejmě riskantní, ale můžete tak obejít limity spotřeb. A právě to bylo vyzkoušeno a otestováno v dalším zajímavém videu na YouTube.

Jde o to, že RTX 5090 Laptop i RTX 5080 (pro desktop) mají stejný čip GB203. Jenže zatímco v desktopové variantě má 10.752 CUDA jader a jeho TDP je na 360 W, v případě mobilní varianty je tentýž čip sice ořezán jen mírně na 10.496 CUDA jader, jenže jeho TDP je snížena max. na 175 W i se započtením 25W Dynamic Boostu (a v některých noteboocích může být ještě níž, oficiální rozsah je 95-150 W bez DB, tedy 120-175 W s ním). Vidíme tedy, že desktopová varianta má tento limit posunut na více než dvojnásobek. Na YouTube kanále GizmoSlipTech se na to podívali.

RTX 5090 Laptop byla otestována na základním nastavení 175 W, dále na 250 W, a také ještě jednou s 250W limitem, kdy si ale autoři pohráli s přetaktováním a napájecími křivkami (undervoltingem). Např. v 3DMark Steel Nomad to znamenalo, že při 175W limitu byl průměrný takt čipu 2039 MHz, paměti pak běžely na 1167 MHz. 250W limit toto popohnal na 2215 MHz pro čip (+9 %) a 1467 MHz u pamětí. Když se ale pohrálo s napětím a takty, 250W limit s optimalizací vyhnal průměrný takt čipu na 2770 MHz, paměti pak byly na 1950 MHz.

Kompletní výsledky včetně teplot najdete v přiloženém videu výše, zde se jen podíváme na průměrný výsledek z prezentovaných testů. Prosté navýšení limitu ze 175 W na 250 W výkon příliš nezvýšilo, tam šlo o zhruba 9 %. Po optimalizaci jsme se ale dostali na 22 % navíc, a to už je zajímavější číslo.