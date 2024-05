GeForce RTX 5090 má mít dle úniků 16 paměťových čipů GDDR7

Uvedení nových hráčských grafických karet Nvidia s architekturou Blackwell se blíží a jednou z prvních (ne-li pravděpodobně první) by měla být GeForce RTX 5090. Není divu, že se stále objevují nové a nové úniky, které si ale mnohdy protiřečí. Čím blíže jsme ale k uvedení, tím větší je pravděpodobnost, že jsou pravdivé. Ten poslední potvrzuje to, o čem se mluví už hodně dlouho, a to je 512bitová šířka paměťové sběrnice. Tomu odpovídá i další nová informace, která zmiňuje rozmístění paměťových čipů. Těch by mělo být celkem 16, což odpovídá 512 bitům (16 čipů x 32 bitů = 512).

Nad grafickým čipem GB202 by se měly nacházet 4 tyto paměťové čipy, po obou stranách pak po pěti a pod GPU by měly být ještě další dva. Půjde-li o 2GB čipy, hovořili bychom tu o kapacitě 32 GB VRAM (v případě 1GB čipů by to byl pokles na 16 GB). Vysoká kapacita VRAM by mohla dále dopomoci nejen vysokému výkonu v počítačových hrách ve vysokém rozlišení a vysokých frekvencích, ale také by mohla být výhodou pro úlohy AI. Má jít o typ pamětí GDDR7, a to v relativně konzervativní verzi s rychlostí 28 Gbps. To je sice mnohem více, než co nabízí dnešní GDDR6X, nicméně u GDDR7 se počítá se standardem spíše někde kolem 32-36 Gbps. I tak by to ale mělo znamenat opravdu extrémně vysokou datovou propustnost 1792 GB/s.