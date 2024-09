GeForce RTX má nové logo, zdůrazňuje schopnosti akcelerace AI

Společnost Nvidia obrovským způsobem těží ze svých akcelerátorů algoritmů umělé inteligence. Firmě to přináší obrovské příjmy a zisky. Technologie AI ale najdou své využití i na spotřebitelských kartách, hráči mohou využít funkce jako DLSS, DLSS Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, ChatRTX, ACE a další. Na trhu je nyní už přes 600 RTX her, které podporují některé z těchto technologií. Nvidia také v minulosti několikrát upozornila na to, že "nejlepším NPU" je GPU. Zatímco NPU v procesorech mají výkon v desítkách AI TOPS, její grafické karty jsou na tom řádově lépe. Na druhou stranu to NPU zvládají efektivněji.



To se nyní projevilo i tím, že logo pro karty GeForce RTX nyní obsahuje nápis "Powering Advanced AI", kterým chce Nvidia naznačit, že tyto karty slouží k akceleraci pokročilých algoritmů umělé inteligence. V případě karet GeForce RTX je to především inference těchto algoritmů, tedy běh již natrénovaných algoritmů, nikoli jejich trénování. Dá se předpokládat, že počet algoritmů využívajících strojového učení a podobných technologií bude v budoucnu dále narůstat. Ty ale v běžných PC nemusí najít využití jen ve hrách, některé aplikace už využívají AI algoritmy pro pracovní úlohy (např. v oblasti tvorby obsahu).