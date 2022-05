GeIL uvádí na trh první moduly DDR5 s RGB ventilátory

Dostat hned dva ventilátory do modulu DDR5 DIMM nevypadá jako snadný úkol, takže jak se toho společnost GeIL zhostila? Jednoduše tak, že do vrchních rohů umístila dva malinkaté radiální ventilátorky, které budou mít za úkol nasávat vzduch a tlačit jej skrz tělo sendvičového chladiče obklopujícího PCB paměťového modulu. Zda tu budou i nějaká žebra v cestě, to není jasné, ale naopak bezpečně víme o tom, že ventilátorky budou vyzbrojeny RGB diodami.

Paměti "GeIL EVO-V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory" budou k dispozici od července ve verzích s efektivními takty od 4800 do 6600 MHz na 1,1 až 1,35 V a s kapacitami 32 až 64 GB (vždy dvoukanálové sady). Dále budou nabízeny i dvě různě barevné verze, což se týká právě chladičů, a to v tmavě šedé, nebo čistě bílé.





Výrobce také tvrdí, že tyto paměti nejsou ani přehnaně vysoké, takže kompatibilita s většinou procesorových chladičů by měla být zachována. Jistotu nám ale dá pochopitelně leda to, že procesorový chladič nebude vůbec zasahovat do prostoru nad paměťovými sloty. Ostatně rozměru modulů se ze specifikací nedozvíme.

Ukáže se ale základní časování CAS, které bude mezi 34 a 40 a podpora profilů XMP 3.0 firmy Intel.